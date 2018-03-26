Неймовірне футбольне довголіття: гравці, кар'єра яких ставала кращою після 30

Чіро Іммобіле виповнилося 30 років. За минулий рік він встиг встановити рекорд за кількістю голів за один сезон Серії А серед співвітчизників, отримати нагороду «Спортсмен року» від La Gazetta Dello Sport, виграти Золоту бутсу і забити в Лізі Чемпіонів більше голів, ніж зіграв матчів. Форвард, який всю кар'єру був середняком, на четвертому десятку перетворюється на монстра.



Але це далеко не найяскравіший приклад того, як футболіст з роками додає в якості своєї гри. Розглянем декілька прикладів того, як футболіст стає кращим після 30 років.



Одним з найяскравіших прикладів такого перетворення після 30 років є Йосип Ілічіч. У 2017 він перейшов до «Аталанти», йому виповнилося 30, і футбольний світ нарешті дізнався про 190-сантиметрового елегантного форварда. До цього словенець був цікавим персонажем для знавців Серії А, не більше. Він дуже нерівно грав за «Палермо» і «Фіорентину», хоча у складі «фіалок» і провів один сильний сезон, але вони все одно не захотіли продовжувати з ним контракт. І ось на четвертому десятку почався головний етап в кар'єрі Ілічіча. Швидше за все, він просто знайшов свою команду і свого тренера, але яка різниця? Гасперіні став використовувати Йосипа в оптимальній ролі, а найголовніше змусив його більше працювати, рости і менше депресувати.



У минулому сезоні словенець встановив особистий рекорд по гол + пас в чемпіонаті (15 + 8), і якби не довга пауза, швидше за все, був би одним з кращих бомбардирів чемпіонату Італії. З початку 2020 і до початку березня він забив 14 голів у всіх турнірах – найбільше серед гравців Роналду. Покер Ілічіча на Местальї приніс йому відразу кілька рекордів: ніхто раніше не забивав 4 голи в гостьовому матчі плей-офф ЛЧ; жодному словенцю до цього не вдавалося забити стільки голів у грі головного єврокубка; Ілічіч виявився найстаршим автором покеру в історії Ліги Чемпіонів (32 роки і 1 місяць). Якщо не знаєте,



232 і 326. Це голи до і після тридцятиріччя Златана Ібрагімовича.



Вже 326! Майже на 100 голів більше Златан забив на четвертому десятку. Чи пов'язане це з тим, що він став грати в менш конкурентних чемпіонатах? Навряд. Так, за «Гелаксі» в МЛС у Златана 53 голи в 58 матчах, але до 30 в слабкому шведському і надто відкритому голландському чемпіонаті 66 м'ячів за 157 ігор. Після 30 швед здебільшого забивав у топ-лігах: 156 голів у Лізі 1, 28 – в АПЛ, 22 – у Серії А, причому в Англії та Італії вже після 35! Але найбільш шокуючий факт - це зміна середньої результативності шведа. До 30 років у нього в середньому було 0,43 голи за гру і 0,8 гола за гру після 30! Майже гол за гру забиває Златан після того, як 10 років тому відзначив 30-річний ювілей. Його результативність стала в 2 рази вищою. І ті, хто бачив молодого Ібрагімовича погодяться, що він ніколи не був якимось прямолінійним форвардом. Він завжди був хорошим практично у всьому, але якимось неймовірним чином знайшов в собі ресурси додавати і додавати на тлі природного старіння організму після 30 років. Прогрес Ібрагімовича не зміг зупинити навіть розрив хрестоподібних зв'язок коліна у віці 35 років. Історія його розквіту після 30 феноменальна і вона точно вимагає наукового пояснення.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Минулого року у лютомувиповнилося 30 років. За минулий рік він встиг встановити рекорд за кількістю голів за один сезон Серії А серед співвітчизників, отримати нагороду «Спортсмен року» від La Gazetta Dello Sport, виграти Золоту бутсу і забити в Лізі Чемпіонів більше голів, ніж зіграв матчів. Форвард, який всю кар'єру був середняком, на четвертому десятку перетворюється на монстра.Але це далеко не найяскравіший приклад того, як футболіст з роками додає в якості своєї гри. Розглянем декілька прикладів того, як футболіст стає кращим після 30 років.Одним з найяскравіших прикладів такого перетворення після 30 років є. У 2017 він перейшов до «Аталанти», йому виповнилося 30, і футбольний світ нарешті дізнався про 190-сантиметрового елегантного форварда. До цього словенець був цікавим персонажем для знавців Серії А, не більше. Він дуже нерівно грав за «Палермо» і «Фіорентину», хоча у складі «фіалок» і провів один сильний сезон, але вони все одно не захотіли продовжувати з ним контракт. І ось на четвертому десятку почався головний етап в кар'єрі Ілічіча. Швидше за все, він просто знайшов свою команду і свого тренера, але яка різниця? Гасперіні став використовувати Йосипа в оптимальній ролі, а найголовніше змусив його більше працювати, рости і менше депресувати.У минулому сезоні словенець встановив особистий рекорд по гол + пас в чемпіонаті (15 + 8), і якби не довга пауза, швидше за все, був би одним з кращих бомбардирів чемпіонату Італії. З початку 2020 і до початку березня він забив 14 голів у всіх турнірах – найбільше серед гравців Серії А , включаючи. Покер Ілічіча на Местальї приніс йому відразу кілька рекордів: ніхто раніше не забивав 4 голи в гостьовому матчі плей-офф ЛЧ; жодному словенцю до цього не вдавалося забити стільки голів у грі головного єврокубка; Ілічіч виявився найстаршим автором покеру в історії Ліги Чемпіонів (32 роки і 1 місяць). Якщо не знаєте, де ставити на спорт легально, переходьте за посиланням. Після 30 Ілічіча не впізнавали і вболівальники збірної Словенії. Всього 5 голів у нього було майже за 10 років виступів у складі національної команди і вже 5 він забив за неповні 3 роки після 30-річного ювілею. У 2019 році його визнали найкращим футболістом Словенії.232 і 326. Це голи до і після тридцятиріччяВже 326! Майже на 100 голів більше Златан забив на четвертому десятку. Чи пов'язане це з тим, що він став грати в менш конкурентних чемпіонатах? Навряд. Так, за «Гелаксі» в МЛС у Златана 53 голи в 58 матчах, але до 30 в слабкому шведському і надто відкритому голландському чемпіонаті 66 м'ячів за 157 ігор. Після 30 швед здебільшого забивав у топ-лігах: 156 голів у Лізі 1, 28 – в АПЛ, 22 – у Серії А, причому в Англії та Італії вже після 35! Але найбільш шокуючий факт - це зміна середньої результативності шведа. До 30 років у нього в середньому було 0,43 голи за гру і 0,8 гола за гру після 30! Майже гол за гру забиває Златан після того, як 10 років тому відзначив 30-річний ювілей. Його результативність стала в 2 рази вищою. І ті, хто бачив молодого Ібрагімовича погодяться, що він ніколи не був якимось прямолінійним форвардом. Він завжди був хорошим практично у всьому, але якимось неймовірним чином знайшов в собі ресурси додавати і додавати на тлі природного старіння організму після 30 років. Прогрес Ібрагімовича не зміг зупинити навіть розрив хрестоподібних зв'язок коліна у віці 35 років. Історія його розквіту після 30 феноменальна і вона точно вимагає наукового пояснення.

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