Найскромніші футболісти: хто вони

Пол Скоулз є найскромнішим футболістом в історії «Манчестер Юнайтед». Журналісти навіть жартували, що Скоулз погодиться випустити автобіографію тільки за умови, що про нього там не буде згадано. Він настільки не любить говорити про себе, що не веде Instagram. Легенда «МЮ» дав привід захопитися тими, хто, досягнувши багато в футболі, залишився звичайними хлопцями і не перетворив своє життя в реаліті-шоу.



Поговоримо про футболістів, які не проігнорують привітання або прохання сфотографуватися на вулиці.



Андрес Іньєста був настільки вразливим хлопцем, що на одній з перших ігор за «Барсу», заплутавшись в коридорах Камп Ноу, Іньєста сів і заплакав. Але ця вразливість і скромність поширювалися на всі сфери життя гравця. Андрес з небагатої сім'ї, і він нещодавно зізнався, що досі зберігає вдома свої перші бутси, на які батько збирав 3 місяці.



Багато в чому через свою скромність Андрес так і не отримав Золотий М'яч і нещодавно сам зізнався, чого йому не вистачило: «Можливо, я повинен був більше забивати. Коли переглядаю деякі моменти, розумію, що пасував з тих позицій, в яких зобов'язаний був вирішувати сам». У житті Андрес ніколи не хизується багатством, досягненнями і навіть після переможного суперголу в півфіналі Ліги чемпіонів-2009 він не став говорити про свою значущість і крутість, а просто заявив: «Доля вирішила так, що м'яч повинен був залетіти у ворота».



Кращий футболіст 2018 року Лука Модріч, можливо, не такий яскравий на футбольному полі, зате він абсолютно точно командний гравець. Коли він каже, що обміняв би Золотий М'яч на перемогу у фіналі



Цей список не міг обійтися без чемпіона світу – 2018 Н'Голо Канте. Він є чемпіоном світу не тільки з футболу, але і зі скромності. Прийшовши в «Лестер», він отримав хороший контракт, але був абсолютно задоволений покупкою старого мінікупера і їздив цією автівкою навіть після зіткнення з вантажівкою. А як Канте спілкується з уболівальниками – це просто приклад для всіх популярних людей. Одного разу після матчу «Челсі» Канте запізнився на експрес в Париж і, чекаючи наступний поїзд, пішов на вечірню молитву в найближчу мечеть. Там його впізнали місцеві фанати, запросили до себе додому і він погодився. У підсумку півзахисник провів вечір за грою FIFA з уболівальниками. Але найцікавіша історія сталася на мундіалі у Москві, коли Н'Голо соромився сфотографуватися з кубком світу. Це щось неймовірне в епоху соціальних мереж, селфі і незліченних спроб показати свою значимість. Після цього в роздягальні, поки всі святкували, Канте скромно переодягався, тому що був незадоволений своєю грою.



У підсумку футболісти французів Менді, Погба та інші вирішили підтримати партнера і стали співати пісню на його честь. Потім цю пісню співав весь чемпіонський автобус, а на зустрічі з уболівальниками цю пісню співав весь зал. Сам Канте в цей час просто ніяковів. Ось так буває, людина не хоче показати свою крутість і значимість, але все одно стає головним героєм і головним улюбленцем, тому що крутість – це не дорогі машини і годинники, крутість – це правильні і чесні вчинки.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. є найскромнішим футболістом в історії «Манчестер Юнайтед». Журналісти навіть жартували, що Скоулз погодиться випустити автобіографію тільки за умови, що про нього там не буде згадано. Він настільки не любить говорити про себе, що не веде Instagram. Легенда «МЮ» дав привід захопитися тими, хто, досягнувши багато в футболі, залишився звичайними хлопцями і не перетворив своє життя в реаліті-шоу.Поговоримо про футболістів, які не проігнорують привітання або прохання сфотографуватися на вулиці.був настільки вразливим хлопцем, що на одній з перших ігор за «Барсу», заплутавшись в коридорах Камп Ноу, Іньєста сів і заплакав. Але ця вразливість і скромність поширювалися на всі сфери життя гравця. Андрес з небагатої сім'ї, і він нещодавно зізнався, що досі зберігає вдома свої перші бутси, на які батько збирав 3 місяці.Багато в чому через свою скромність Андрес так і не отримав Золотий М'яч і нещодавно сам зізнався, чого йому не вистачило: «Можливо, я повинен був більше забивати. Коли переглядаю деякі моменти, розумію, що пасував з тих позицій, в яких зобов'язаний був вирішувати сам». У житті Андрес ніколи не хизується багатством, досягненнями і навіть після переможного суперголу в півфіналі Ліги чемпіонів-2009 він не став говорити про свою значущість і крутість, а просто заявив: «Доля вирішила так, що м'яч повинен був залетіти у ворота».Кращий футболіст 2018 року, можливо, не такий яскравий на футбольному полі, зате він абсолютно точно командний гравець. Коли він каже, що обміняв би Золотий М'яч на перемогу у фіналі російського мундіалю , йому віриш на 100%. За межами стадіону Модріч абсолютно не публічний. Він мало думає про свій зовнішній вигляд: абсолютно звичайна зачіска, простий одяг. Лука виглядає як простий хлопець. У Модріча було дуже складне дитинство. Через бомбардування в Югославії він з батьками став біженцем вже в 6 років. Йому доводилося собі багато в чому відмовляти, тому зараз, домігшись великих контрактів, гравець дуже скромно витрачає гроші, а ще всю свою увагу і весь Instagram присвячує дружині і трьом дітям.Цей список не міг обійтися без чемпіона світу – 2018. Він є чемпіоном світу не тільки з футболу, але і зі скромності. Прийшовши в «Лестер», він отримав хороший контракт, але був абсолютно задоволений покупкою старого мінікупера і їздив цією автівкою навіть після зіткнення з вантажівкою. А як Канте спілкується з уболівальниками – це просто приклад для всіх популярних людей. Одного разу після матчу «Челсі» Канте запізнився на експрес в Париж і, чекаючи наступний поїзд, пішов на вечірню молитву в найближчу мечеть. Там його впізнали місцеві фанати, запросили до себе додому і він погодився. У підсумку півзахисник провів вечір за грою FIFA з уболівальниками. Але найцікавіша історія сталася на мундіалі у Москві, коли Н'Голо соромився сфотографуватися з кубком світу. Це щось неймовірне в епоху соціальних мереж, селфі і незліченних спроб показати свою значимість. Після цього в роздягальні, поки всі святкували, Канте скромно переодягався, тому що був незадоволений своєю грою.У підсумку футболісти французівта інші вирішили підтримати партнера і стали співати пісню на його честь. Потім цю пісню співав весь чемпіонський автобус, а на зустрічі з уболівальниками цю пісню співав весь зал. Сам Канте в цей час просто ніяковів. Ось так буває, людина не хоче показати свою крутість і значимість, але все одно стає головним героєм і головним улюбленцем, тому що крутість – це не дорогі машини і годинники, крутість – це правильні і чесні вчинки.Ви можете прогнозувати резутьтати матчів. Щоб отримати в подарунок бонус на вашу ставку, переходьте за посиланням.

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