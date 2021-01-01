Як очистити фільтр для води*





Настав час чистити фільтр



Запитання про те, коли чистити фільтр, не має певної відповіді. Тут все залежить від кількох обставин: якості води, яка надходить до будинку, конструкції фільтра і об’єму води, який споживають.



Тож для визначення моменту, коли потрібно очистити фільтр, є кілька критеріїв:



- Змінився колір, смак або запах води з-під крану. Зрозуміло, що таку воду не можна пити і використовувати для приготування їжі. Для технічних потреб воду з такими характеристиками також не рекомендують використовувати.



- Слабкий тиск води в системі. Ще одне свідчення забрудненості фільтра. Виправити ситуацію зазвичай допомагає очищення фільтра або заміна картриджа.



- Накопичення нальоту і бруду. Необхідно регулярно оглядати фільтр. При появі нальоту, іржі чи бруду на стінках колби та картриджі варто зняти і почистити фільтр. У такий спосіб ви зекономите кошти на купівлі нового фільтра і будете мати чисту воду в квартирі.



Як почистити фільтр для води в домашніх умовах



Перш за все, необхідно подбати про інструменти, які вам знадобляться при проведенні процедури очищення фільтра: плоскогубці, розвідний ключ. Також приготуйте відро чи іншу велику ємність для води.



Перекрийте вентилі системи гарячого і холодного водопостачання. Вони зазвичай розташовані у ванній кімнаті.



Відкривши крани, злийте залишки води із системи в приготовлену заздалегідь ємність.



Акуратно, дотримуючись правил техніки безпеки, від’єднайте фільтр від системи водопостачання.



Розберіть фільтр, складаючи деталі в тій послідовності, в якій ви їх знімали. Це полегшить збирання фільтра після його очищення.

Промийте під сильним натиском води картриджі з металічною чи пластиковою сіткою. Поліпропіленові картриджі чистити не рекомендують. У випадку забруднення вони підлягають заміні. Також не можна промивати вугільні картриджі, це не дає потрібного результату. Натомість, в таких фільтрах можна замінити відпрацьоване вугілля на нові гранули.



Промивши картридж, проведіть очищення і відполіруйте стінки колб.

Висушіть деталі фільтра, щоби уникнути корозії металевих поверхонь, які в робочому стані не мають контакту з водою.



Перевірте технічний стан гумових ущільнювачів. Якщо при огляді буде знайдено видимі сліди зносу – негайно замініть ущільнювач на новий.

Зберіть фільтр для води в послідовності, зворотній тій, в якій розбирався пристрій.



Установіть фільтр на місце, перевірте герметичність з’єднань на протікання, запустіть систему водопостачання свого помешкання.



Важливо: не варто самостійно проводити процедуру очищення фільтра, якщо вам незнайома конструкція пристрою, або ви не володієте інформацією про матеріали, з яких виготовлені фільтруючі елементи.

Також не рекомендують проводити розбирання пристрою в гарантійний період, якщо інше не прописане в договорі.



Засоби для миття фільтра



Ще одне запитання, яке неодмінно виникне перед очищенням фільтра: які мийні засоби необхідно використовувати при виконанні такої процедури. Відразу наголосимо: забудьте про абразивні засоби. Вони лише зашкодять деталям пристрою і унеможливлять його подальше використання. Також не слід використовувати меламінові губки. Вони доволі ефективні і зручні, але дослідження доводять, що меламін може зашкодити здоров’ю.



Чистити фільтр для води безпечніше всього домашніми засобами: сіллю, лимонною кислотою, нашатирним спиртом, оцтом чи мурашиною кислотою. По-перше, ці засоби не зашкодять деталям пристрою. По-друге, вони безпечні для здоров’я людини.



Оцет. Варто використовувати розчин оцту з водою (1 до 1) або його есенцію (на одну частину оцту п’ять частин води). Деталі фільтра треба занурити в розчин або обприскати його за допомогою пульверизатора, зачекати певний час (7-10 хвилин), потому добре промити і витерти деталі фільтра.



Лимонна кислота. Ще один безпечний засіб для очищення фільтра. Кислоту можна використовувати в сухому вигляді або розчинену в воді (холодній чи окропі). Суху лимонну кислоту треба висипати на поверхню і протерти губкою. В інших випадках варто занурити деталі фільтра в розчин, витримати 0-30 хвилин, протерти сухою губкою і ретельно промити, щоб у воді не відчувався запах і смак лимонної кислоти.



Сіль. Необхідно розчинити дві чайних ложки солі в склянці води (ретельно змішати), залити у фільтр і чекати, поки розчин переллється у нижнє відділення фільтра. Розчин можна використовувати кілька разів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Проблема забрудненості води хвилює більшість жителів України. Багато хто вже встановив у своїх помешканнях системи для фільтрації. Проте не всі розуміють значення якісного обслуговування фільтрів. Забруднюючись, мембрана, картридж для фільтра , інші елементи потребують заміни або очищення. Періодичність обслуговування фільтруючих систем залежить від моделі, типу, призначення конкретного фільтра, а також від рівня забрудненості води. Тепер залишається відповісти на запитання: коли і як очистити фільтр для води.Запитання про те, коли чистити фільтр, не має певної відповіді. Тут все залежить від кількох обставин: якості води, яка надходить до будинку, конструкції фільтра і об’єму води, який споживають.Тож для визначення моменту, коли потрібно очистити фільтр, є кілька критеріїв:- Змінився колір, смак або запах води з-під крану. Зрозуміло, що таку воду не можна пити і використовувати для приготування їжі. Для технічних потреб воду з такими характеристиками також не рекомендують використовувати.- Слабкий тиск води в системі. Ще одне свідчення забрудненості фільтра. Виправити ситуацію зазвичай допомагає очищення фільтра або заміна картриджа.- Накопичення нальоту і бруду. Необхідно регулярно оглядати фільтр. При появі нальоту, іржі чи бруду на стінках колби та картриджі варто зняти і почистити фільтр. У такий спосіб ви зекономите кошти на купівлі нового фільтра і будете мати чисту воду в квартирі.Перш за все, необхідно подбати про інструменти, які вам знадобляться при проведенні процедури очищення фільтра: плоскогубці, розвідний ключ. Також приготуйте відро чи іншу велику ємність для води.Перекрийте вентилі системи гарячого і холодного водопостачання. Вони зазвичай розташовані у ванній кімнаті.Відкривши крани, злийте залишки води із системи в приготовлену заздалегідь ємність.Акуратно, дотримуючись правил техніки безпеки, від’єднайте фільтр від системи водопостачання.Розберіть фільтр, складаючи деталі в тій послідовності, в якій ви їх знімали. Це полегшить збирання фільтра після його очищення.Промийте під сильним натиском води картриджі з металічною чи пластиковою сіткою. Поліпропіленові картриджі чистити не рекомендують. У випадку забруднення вони підлягають заміні. Також не можна промивати вугільні картриджі, це не дає потрібного результату. Натомість, в таких фільтрах можна замінити відпрацьоване вугілля на нові гранули.Промивши картридж, проведіть очищення і відполіруйте стінки колб.Висушіть деталі фільтра, щоби уникнути корозії металевих поверхонь, які в робочому стані не мають контакту з водою.Перевірте технічний стан гумових ущільнювачів. Якщо при огляді буде знайдено видимі сліди зносу – негайно замініть ущільнювач на новий.Зберіть фільтр для води в послідовності, зворотній тій, в якій розбирався пристрій.Установіть фільтр на місце, перевірте герметичність з’єднань на протікання, запустіть систему водопостачання свого помешкання.не варто самостійно проводити процедуру очищення фільтра, якщо вам незнайома конструкція пристрою, або ви не володієте інформацією про матеріали, з яких виготовлені фільтруючі елементи.Також не рекомендують проводити розбирання пристрою в гарантійний період, якщо інше не прописане в договорі.Ще одне запитання, яке неодмінно виникне перед очищенням фільтра: які мийні засоби необхідно використовувати при виконанні такої процедури. Відразу наголосимо: забудьте про абразивні засоби. Вони лише зашкодять деталям пристрою і унеможливлять його подальше використання. Також не слід використовувати меламінові губки. Вони доволі ефективні і зручні, але дослідження доводять, що меламін може зашкодити здоров’ю.Чистити фільтр для води безпечніше всього домашніми засобами: сіллю, лимонною кислотою, нашатирним спиртом, оцтом чи мурашиною кислотою. По-перше, ці засоби не зашкодять деталям пристрою. По-друге, вони безпечні для здоров’я людини.Варто використовувати розчин оцту з водою (1 до 1) або його есенцію (на одну частину оцту п’ять частин води). Деталі фільтра треба занурити в розчин або обприскати його за допомогою пульверизатора, зачекати певний час (7-10 хвилин), потому добре промити і витерти деталі фільтра.Ще один безпечний засіб для очищення фільтра. Кислоту можна використовувати в сухому вигляді або розчинену в воді (холодній чи окропі). Суху лимонну кислоту треба висипати на поверхню і протерти губкою. В інших випадках варто занурити деталі фільтра в розчин, витримати 0-30 хвилин, протерти сухою губкою і ретельно промити, щоб у воді не відчувався запах і смак лимонної кислоти.Необхідно розчинити дві чайних ложки солі в склянці води (ретельно змішати), залити у фільтр і чекати, поки розчин переллється у нижнє відділення фільтра. Розчин можна використовувати кілька разів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію