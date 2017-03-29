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Як боснійці воювали на Волині в роки Першої світової. ФОТО

Як боснійці воювали на Волині в роки Першої світової. ФОТО
В Австрійському державному архіві зберігаються цікаві світлини, які стосуються історії Волині. Важко відшукати нові фотографії Луцька та Ковеля часів Першої світової війни, проте світлини того часу із сіл Волині – рідкість і справжня знахідка.

В Ківерцівському районі Волинської області знаходиться село Жорнище, перша писемна згадка про яке відноситься до 1577 року.

Нам вдалось натрапити на раритетні фото 1914-1918 років, які ідентифікуються, як ті, що були зроблені на території села Жорнище на Ківерцівщині.

На першому фото ви можете побачити як солдати автро-угорської армії використовують кулемет Шварцлозе (Шварцльозе) - типовий станковий кулемет з напіввільним затвором. Він перебував на озброєнні австро-угорської армії. Зброя була виготовлена по системі німецького конструктора Андреаса Вільгельма Шварцлозе. Зброя такого типу отримала популярність на початку XX століття, коли європейські держави переозброювати свої армії новою скорострільною стрілецькою зброєю.

На другому та третьому фото зображені солдати австро-угорської армії, проте вашу увагу ймовірно приверне їх одяг і це не випадково, адже це військові з Боснії та Герцоговини (принаймні так вказано у підписі під фото в австрійському архіві). Боснійсько-герцоговинські війська становили невеликий відсоток в австро-угорській армії.

Адже відомо, австро-угорська армія була штучно створена з представників найбільш різнохарактерних, а іноді навіть ворожих народностей, які воювали дуже по різному. Завзято – німці, угорці, хорвати і боснійці-мусульмани, а от без належного ентузіазму йшли в бій чехи, словаки, серби, румуни та інші.

Кулемет Шварцлозе
Кулемет Шварцлозе
Солдати австро-угорської армії
Солдати австро-угорської армії
Солдати австро-угорської армії
Солдати австро-угорської армії
Як боснійці воювали на Волині в роки Першої світової. ФОТО
Як боснійці воювали на Волині в роки Першої світової. ФОТО
Як боснійці воювали на Волині в роки Першої світової. ФОТО
Як боснійці воювали на Волині в роки Першої світової. ФОТО
Як боснійці воювали на Волині в роки Першої світової. ФОТО
Як боснійці воювали на Волині в роки Першої світової. ФОТО
Як боснійці воювали на Волині в роки Першої світової. ФОТО


Текст - Тетяна Яцечко-Блаженко

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Теги: фото, історія, Жорнище, кулемет Шварцлозе
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