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Звідки «беруться» ціни на послуги «Луцьктепла». ІНФОГРАФІКА

Звідки «беруться» ціни на послуги «Луцьктепла». ІНФОГРАФІКА
У «Луцьктеплі» пояснили, звідки беруться ціни на теплопостачання.

Про це йдеться на сайті комунального підприємства.

Луцьк налічує близько 217 тис. населення. На таку кількість жителів припадає 132 кілометри теплових мереж (в двохтрубному виразі), якими до кранів і батарей у багатоповерхівках рухається гаряча вода.

Для отримання гарячої води в помешканнях необхідні вода, газ та електроенергія, і, відповідно, саме за них платять лучани, розраховуючись за гарячу воду. Найдорожчим у діючому тарифі є газ, теплова енергія та електроенергія.

Тобто, загалом найбільші витрати йдуть на енергоресурси. Частину отриманих від мешканців грошей Ощадбанк відразу ж перекидає НАК «Нафтогазу», частину на «Волиньобленерго».
Звідки «беруться» ціни на послуги «Луцьктепла». ІНФОГРАФІКА

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Теги: «Луцьктепло», тариф
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Коментарі 1
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Что за крутой дизайнёр малював данные схемки? )))
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