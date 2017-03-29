Звідки «беруться» ціни на послуги «Луцьктепла». ІНФОГРАФІКА





Про це йдеться на



Луцьк налічує близько 217 тис. населення. На таку кількість жителів припадає 132 кілометри теплових мереж (в двохтрубному виразі), якими до кранів і батарей у багатоповерхівках рухається гаряча вода.



Для отримання гарячої води в помешканнях необхідні вода, газ та електроенергія, і, відповідно, саме за них платять лучани, розраховуючись за гарячу воду. Найдорожчим у діючому тарифі є газ, теплова енергія та електроенергія.



Тобто, загалом найбільші витрати йдуть на енергоресурси. Частину отриманих від мешканців грошей Ощадбанк відразу ж перекидає НАК «Нафтогазу», частину на «Волиньобленерго».



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