Луцьких діток запрошують у «ПортCity» на новорічні ранки*
27 грудень, 17:01
На арені розваг «GeneratorCity» розпочалися грандіозні новорічні свята для дітей.
Усіх охочих запрошують 28 та 29 грудня о 14:00 на цікаві ранки.
Відвідати цікаву подію можна класами, групами із дитсадків або ж просто родинами.
Всіх, хто завітає, очікують Дід Мороз та Снігурка, великі ростові фігури, незабутня анімаційна програма, солодкі подарунки та багато іншого.
Вартість квитка – 75 гривень. Довідка за телефоном: 067 334 50 86.
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Усіх охочих запрошують 28 та 29 грудня о 14:00 на цікаві ранки.
Відвідати цікаву подію можна класами, групами із дитсадків або ж просто родинами.
Всіх, хто завітає, очікують Дід Мороз та Снігурка, великі ростові фігури, незабутня анімаційна програма, солодкі подарунки та багато іншого.
Вартість квитка – 75 гривень. Довідка за телефоном: 067 334 50 86.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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