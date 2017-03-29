Луцьких діток запрошують у «ПортCity» на новорічні ранки*





Усіх охочих запрошують 28 та 29 грудня о 14:00 на цікаві ранки.



Відвідати цікаву подію можна класами, групами із дитсадків або ж просто родинами.



Всіх, хто завітає, очікують Дід Мороз та Снігурка, великі ростові фігури, незабутня анімаційна програма, солодкі подарунки та багато іншого.



Вартість квитка – 75 гривень. Довідка за телефоном: 067 334 50 86.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На арені розваг «GeneratorCity» розпочалися грандіозні новорічні свята для дітей.Усіх охочих запрошують 28 та 29 грудня о 14:00 на цікаві ранки.Відвідати цікаву подію можна класами, групами із дитсадків або ж просто родинами.Всіх, хто завітає, очікують Дід Мороз та Снігурка, великі ростові фігури, незабутня анімаційна програма, солодкі подарунки та багато іншого.Вартість квитка – 75 гривень. Довідка за телефоном: 067 334 50 86.

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