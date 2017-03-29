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Луцьких діток запрошують у «ПортCity» на новорічні ранки*

Луцьких діток запрошують у «ПортCity» на новорічні ранки*
На арені розваг «GeneratorCity» розпочалися грандіозні новорічні свята для дітей.

Усіх охочих запрошують 28 та 29 грудня о 14:00 на цікаві ранки.

Відвідати цікаву подію можна класами, групами із дитсадків або ж просто родинами.

Всіх, хто завітає, очікують Дід Мороз та Снігурка, великі ростові фігури, незабутня анімаційна програма, солодкі подарунки та багато іншого.

Вартість квитка – 75 гривень. Довідка за телефоном: 067 334 50 86.


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Теги: GeneratorCity, ПортCity, свято, новорічний ранок
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