Луцька студія друку шрифтом Брайля отримала 50 тисяч від нардепа
29 грудень, 17:20
Волинський нардеп Сергій Мартиняк виділив 50 тисяч гривень на луцьку студію друку шрифтом Брайля «Braille Studio».
Про це йдеться на сторінці студії у Facebook.
«Напередодні різдвяно-новорічних свят сьогоднішній день для всієї нашої команди став справді унікальним і святковим, адже саме сьогодні трапилось без перебільшення справжнє різдвяне чудо!
Від імені народного депутата України Сергія Мартиняка Громадська Приймальня Сергія Мартиняка президент Волинського обласного благодійного фонду "Європейський вибір" Олександр Пиза перерахував 50000 гривень для Луцької Braille Studio / Студія друку шрифтом Брайля на придбання обладнання для друку шрифтом Брайля», - йдеться у дописі.
Також зазначається, що раніше Сергій Мартиняк був одним із тих, хто фінансово підтримав видання молитовника шрифтом Брайля українською мовою.
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Про це йдеться на сторінці студії у Facebook.
«Напередодні різдвяно-новорічних свят сьогоднішній день для всієї нашої команди став справді унікальним і святковим, адже саме сьогодні трапилось без перебільшення справжнє різдвяне чудо!
Від імені народного депутата України Сергія Мартиняка Громадська Приймальня Сергія Мартиняка президент Волинського обласного благодійного фонду "Європейський вибір" Олександр Пиза перерахував 50000 гривень для Луцької Braille Studio / Студія друку шрифтом Брайля на придбання обладнання для друку шрифтом Брайля», - йдеться у дописі.
Також зазначається, що раніше Сергій Мартиняк був одним із тих, хто фінансово підтримав видання молитовника шрифтом Брайля українською мовою.
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Коментарі 1
Оце герой, оце вчинок... та ті засранці кожен день мають робити такі речі, а не раз пораз...
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