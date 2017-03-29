Як у Луцьку зустрічали звільнених з полону Артема Віндюка та Володимира Гізуна. ФОТО
29 грудень, 22:46
На Волинь повернулися двоє військових, які були полоні російських терористів.
Артем Віндюк та Володимир Гізун прибули в рідну область 29 грудня ввечері.
Волонтери зустрічали їх на "рівненському кільці" в Луцьку. Звідси колоною з декількох десятків авто вирушили на Театральний майдан, де сотні людей зустрічали героїв.
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Павло Березюк ділиться фотовраженнями від події:
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Артем Віндюк та Володимир Гізун прибули в рідну область 29 грудня ввечері.
Волонтери зустрічали їх на "рівненському кільці" в Луцьку. Звідси колоною з декількох десятків авто вирушили на Театральний майдан, де сотні людей зустрічали героїв.
БІЛЬШЕ ПРО ЗУСТРІЧ ЧИТАЙТЕ ТУТ
Павло Березюк ділиться фотовраженнями від події:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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