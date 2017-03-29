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Як у Луцьку зустрічали звільнених з полону Артема Віндюка та Володимира Гізуна. ФОТО

Як у Луцьку зустрічали звільнених з полону Артема Віндюка та Володимира Гізуна. ФОТО
На Волинь повернулися двоє військових, які були полоні російських терористів.

Артем Віндюк та Володимир Гізун прибули в рідну область 29 грудня ввечері.

Волонтери зустрічали їх на "рівненському кільці" в Луцьку. Звідси колоною з декількох десятків авто вирушили на Театральний майдан, де сотні людей зустрічали героїв.

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Павло Березюк ділиться фотовраженнями від події:


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Теги: Артем Віндюк, Володимир Гізун, варте уваги
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