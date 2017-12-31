На Волині виявили авто, яке розшукував Інтерпол
31 грудень, 2017, 23:30
Волинські прикордонники виявили авто, яке розшукував Інтерпол.
Про це інформує Держприкордонслужба.
Транспортний засіб виявили в пункті пропуску «Устилуг». База даних Інтерполу спрацювала відносно авто Mercedes 2014 року випуску. За кермом автомобіля знаходився наш співвітчизник.
За цим фактом поінформували Укрбюро Інтерполу в м. Київ. Наразі автомобіль передали співробітникам Нацполіції для проведення подальших заходів.
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Про це інформує Держприкордонслужба.
Транспортний засіб виявили в пункті пропуску «Устилуг». База даних Інтерполу спрацювала відносно авто Mercedes 2014 року випуску. За кермом автомобіля знаходився наш співвітчизник.
За цим фактом поінформували Укрбюро Інтерполу в м. Київ. Наразі автомобіль передали співробітникам Нацполіції для проведення подальших заходів.
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