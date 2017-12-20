Новорічні ялинки України. ВІДЕО
02 січень, 15:05
Петро Порошенко опублікував новорічний ролик, у якому показав новорічні ялинки з площ найбільших міст України.
Відео з'явилось на сторінці Президента України у Twitter, – пише канал 24.
«Усі ми однаково мріємо про мир та добробут у новому році. Від Львова до Маріуполя, ми – єдина Україна!» – йдеться в дописі до відео.
На відео можна побачити новорічні ялинки Львова, Дніпра, Маріуполя, Вінниці, Харкова та інших міст.
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Відео з'явилось на сторінці Президента України у Twitter, – пише канал 24.
«Усі ми однаково мріємо про мир та добробут у новому році. Від Львова до Маріуполя, ми – єдина Україна!» – йдеться в дописі до відео.
На відео можна побачити новорічні ялинки Львова, Дніпра, Маріуполя, Вінниці, Харкова та інших міст.
Усі ми однаково мріємо про мир та добробут у новому році.— Петро Порошенко (@poroshenko) 2 января 2018 г.
Від Львова до Маріуполя, ми - єдина Україна! pic.twitter.com/vzj0HC0VeQ
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