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Новорічні ялинки України. ВІДЕО

Новорічні ялинки України. ВІДЕО
Петро Порошенко опублікував новорічний ролик, у якому показав новорічні ялинки з площ найбільших міст України.

Відео з'явилось на сторінці Президента України у Twitter, – пише канал 24.

«Усі ми однаково мріємо про мир та добробут у новому році. Від Львова до Маріуполя, ми – єдина Україна!» – йдеться в дописі до відео.

На відео можна побачити новорічні ялинки Львова, Дніпра, Маріуполя, Вінниці, Харкова та інших міст.



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Теги: Новий рік, Різдво, свято, ялинка
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