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Ковзани, санчата та зимові стильні волинянки 1920-х років. ФОТО

Ковзани, санчата та зимові стильні волинянки 1920-х років. ФОТО
Поки ми очікуємо сніг та мороз, пропонуємо вам переглянути ретросвітлини, на яких волиняни насолоджуються справжньою зимою, ліплять сніжки, фотографуються на санчатах та ковзанах, одним словом тішаться як діти.

Частина колекції стосується фото із волинських фотосалонів. До речі, зверніть увагу, що в міжвоєнний період було популярно жінкам фотографуватися в приміщенні в елегантних головних уборах.

Дані фотографії стосуються таких міст як Луцьк, Ковель, Володимир-Волинський, Дубно, Острог та Рівне.

Ковзани, санчата та зимові стильні волинянки 1920-х років. ФОТО
Ковзани, санчата та зимові стильні волинянки 1920-х років. ФОТО
Ковзани, санчата та зимові стильні волинянки 1920-х років. ФОТО
Ковзани, санчата та зимові стильні волинянки 1920-х років. ФОТО
Ковзани, санчата та зимові стильні волинянки 1920-х років. ФОТО
Ковзани, санчата та зимові стильні волинянки 1920-х років. ФОТО
Ковзани, санчата та зимові стильні волинянки 1920-х років. ФОТО
Ковзани, санчата та зимові стильні волинянки 1920-х років. ФОТО
Ковзани, санчата та зимові стильні волинянки 1920-х років. ФОТО
Ковзани, санчата та зимові стильні волинянки 1920-х років. ФОТО
Ковзани, санчата та зимові стильні волинянки 1920-х років. ФОТО


Фото - facebook, yadvashem.org, e-bay.
Текст - Тетяна Яцечко-Блаженко

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Теги: історія, фото, цікаво, зима
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