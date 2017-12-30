Ковзани, санчата та зимові стильні волинянки 1920-х років. ФОТО





Частина колекції стосується фото із волинських фотосалонів. До речі, зверніть увагу, що в міжвоєнний період було популярно жінкам фотографуватися в приміщенні в елегантних головних уборах.



Дані фотографії стосуються таких міст як Луцьк, Ковель, Володимир-Волинський, Дубно, Острог та Рівне.







Фото - facebook, yadvashem.org, e-bay.

Текст - Тетяна Яцечко-Блаженко



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