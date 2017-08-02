Волинь – аутсайдер у встановленні лічильників тепла





Про це йшлося сьогодні, 11 січня, під час засідання антикризового енергетичного штабу у Волинській облдержадміністрації, - пише



Начальник управління житлово-комунального господарства Волинської обласної державної адміністрації Андрій Пиріг розповів, що наразі серед пріоритетних завдань – встановлення засобів обліку теплової енергії.



Це питання наразі дещо проблемне для області. Адже показник оснащення житлових будинків тепловими лічильниками на Волині на 1 січня – 55%. Ця цифра значно нижча від загальнодержавного показника, який становить вже майже 70%.



До слова, на переконання Андрія Пирога, Ковель і Рожище вже на 100% здійснили встановлення засобів обліку теплової енергії.

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