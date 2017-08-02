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Волинь – аутсайдер у встановленні лічильників тепла

Волинь – аутсайдер у встановленні лічильників тепла
На Волині 55% житлових багатоквартирних будинків оснащені тепловими лічильниками.

Про це йшлося сьогодні, 11 січня, під час засідання антикризового енергетичного штабу у Волинській облдержадміністрації, - пише Волинська правда.

Начальник управління житлово-комунального господарства Волинської обласної державної адміністрації Андрій Пиріг розповів, що наразі серед пріоритетних завдань – встановлення засобів обліку теплової енергії.

Це питання наразі дещо проблемне для області. Адже показник оснащення житлових будинків тепловими лічильниками на Волині на 1 січня – 55%. Ця цифра значно нижча від загальнодержавного показника, який становить вже майже 70%.

До слова, на переконання Андрія Пирога, Ковель і Рожище вже на 100% здійснили встановлення засобів обліку теплової енергії.

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Теги: лічильники, тепло
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Коментарі 1
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Без лічильника наш будинок був одним із найтепліших на пр. Соборності.
Встановили його на свою голову 2-ва роки тому...
Тепер мешканці квартир не можуть цвіль повиводити (((
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