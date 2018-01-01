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У Києві «закрили» Російський центр

У Києві «закрили» Російський центр
Члени організації "Чорний комітет" у суботу обмотали ланцюгом ворота Російського центру науки і культури в Києві та закрили їх на замок.

Про це організація повідомила у Facebook.

"Активісти "Чорного комітету" закрили Російський центр науки і культури в Києві. Ворота установи було обмотано ланцюгом та закрито замком. Також на установу було наклеєно листівку з гаслом "Смерть Росії!", - йдеться у повідомленні.

В організації пояснили свій вчинок тим, що Російський центр є "офіційною урядовою організацією РФ, яка займається антиукраїнською пропагандою, проводить курси російської мови, організовує поїздки українських дітей на територію держави-агресора".

"Ця організація є одним з методів поширення російського імперіалізму та загрожує незалежності України", - наголосили там.


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