У Києві «закрили» Російський центр
Сьогодні, 01:18
Члени організації "Чорний комітет" у суботу обмотали ланцюгом ворота Російського центру науки і культури в Києві та закрили їх на замок.
Про це організація повідомила у Facebook.
"Активісти "Чорного комітету" закрили Російський центр науки і культури в Києві. Ворота установи було обмотано ланцюгом та закрито замком. Також на установу було наклеєно листівку з гаслом "Смерть Росії!", - йдеться у повідомленні.
В організації пояснили свій вчинок тим, що Російський центр є "офіційною урядовою організацією РФ, яка займається антиукраїнською пропагандою, проводить курси російської мови, організовує поїздки українських дітей на територію держави-агресора".
"Ця організація є одним з методів поширення російського імперіалізму та загрожує незалежності України", - наголосили там.
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Про це організація повідомила у Facebook.
"Активісти "Чорного комітету" закрили Російський центр науки і культури в Києві. Ворота установи було обмотано ланцюгом та закрито замком. Також на установу було наклеєно листівку з гаслом "Смерть Росії!", - йдеться у повідомленні.
В організації пояснили свій вчинок тим, що Російський центр є "офіційною урядовою організацією РФ, яка займається антиукраїнською пропагандою, проводить курси російської мови, організовує поїздки українських дітей на територію держави-агресора".
"Ця організація є одним з методів поширення російського імперіалізму та загрожує незалежності України", - наголосили там.
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