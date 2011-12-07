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Дітям без щеплень можуть заборонити ходити на навчання

Дітям без щеплень можуть заборонити ходити на навчання
Директор ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України» Роман Павлів скерував листа в департамент охорони здоров’я та департамент освіти та науки ЛОДА, в якому рекомендує тимчасово заборонити дітям, які не мають щеплення або ревакцинації від кору, відвідувати дошкільні та шкільні навчальні заклади усіх форми власності.

Про це повідомив заступник директора львівського обласного лабораторного центру Олег Когут у своєму блозі на ZAXID.NET.

Аби зупинити зростання захворювання на кір, до таких заходів вдалися в Одеській області та у Києві.

Епідемічна ситуація на Львівщині останнім часом загострилася. За даними Олега Когута, торік на Львівщині зареєстровано 92 випадки захворювання на кір (серед хворих 56 дітей), з них 50 випадків - у грудні 2017 року. За перші десять днів нового року на кір уже захворіло 56 осіб, серед яких 36 дітей.

За прогнозами епідеміологів кількість хворих буде зростати, бо на Львівщині є значна кількість дітей, які не мають щеплення від кору. Тож щоб стабілізувати епідситуацію, епідеміологи радять тимчасово заборонити нещепленим дітям відвідувати школи та дитсадки.

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Теги: кір, здоров'я, щеплення
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Коментарі 1
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БО ПРАВО НА НАВЧАННЯ ПО КОНСТИТУЦІЇ ВИЩЕ ЗА МЕДИЧНІ ПРИПИСИ ...І ЩЕ ,КОЖНОГО РОКУ ТАКА СТАТИСТИКА, ТА ТІЛЬКИ ЦЬОГО ПОТРІБНО РОБИТИ АЖІОТАЖ.ЧОМУ В МИНУЛОМУ НЕ РОЗКРУЧУВАЛИ?
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