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У Києві чоловік вчинив стрілянину через зауваження

У Києві чоловік вчинив стрілянину через зауваження
У Києві в парку на території Подільського району сталася бійка, яка переросла в перестрілку.

Про це в четвер, 25 січня, - повідомили в прес-службі поліції Києва.

Правоохоронці повідомили, що житель Полтави на своєму авто заїхав у парк. Йому зробили відпочиваючі зауваження, на що чоловік грубо заперечив. Між ним і киянином виник конфлікт, який переріс у бійку. Водій дістав травматичний пістолет і вистрілив у бік опонента. Киянин отримав дотичне поранення.

На місце конфлікту прибули співробітники правоохоронних органів. Вони затримали того, хто стріляв, і вилучили у нього зброю.

За цим фактом порушено справу за статтею "Хуліганство". Проводиться слідство.


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Теги: стрілянина, Київ
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