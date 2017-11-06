У Києві чоловік вчинив стрілянину через зауваження
Сьогодні, 17:02
У Києві в парку на території Подільського району сталася бійка, яка переросла в перестрілку.
Про це в четвер, 25 січня, - повідомили в прес-службі поліції Києва.
Правоохоронці повідомили, що житель Полтави на своєму авто заїхав у парк. Йому зробили відпочиваючі зауваження, на що чоловік грубо заперечив. Між ним і киянином виник конфлікт, який переріс у бійку. Водій дістав травматичний пістолет і вистрілив у бік опонента. Киянин отримав дотичне поранення.
На місце конфлікту прибули співробітники правоохоронних органів. Вони затримали того, хто стріляв, і вилучили у нього зброю.
За цим фактом порушено справу за статтею "Хуліганство". Проводиться слідство.
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Про це в четвер, 25 січня, - повідомили в прес-службі поліції Києва.
Правоохоронці повідомили, що житель Полтави на своєму авто заїхав у парк. Йому зробили відпочиваючі зауваження, на що чоловік грубо заперечив. Між ним і киянином виник конфлікт, який переріс у бійку. Водій дістав травматичний пістолет і вистрілив у бік опонента. Киянин отримав дотичне поранення.
На місце конфлікту прибули співробітники правоохоронних органів. Вони затримали того, хто стріляв, і вилучили у нього зброю.
За цим фактом порушено справу за статтею "Хуліганство". Проводиться слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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