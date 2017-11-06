У Києві чоловік вчинив стрілянину через зауваження

У Києві в парку на території Подільського району сталася бійка, яка переросла в перестрілку.Про це в четвер, 25 січня, - повідомили в прес-службі поліції Києва.Правоохоронці повідомили, що житель Полтави на своєму авто заїхав у парк. Йому зробили відпочиваючі зауваження, на що чоловік грубо заперечив. Між ним і киянином виник конфлікт, який переріс у бійку. Водій дістав травматичний пістолет і вистрілив у бік опонента. Киянин отримав дотичне поранення.На місце конфлікту прибули співробітники правоохоронних органів. Вони затримали того, хто стріляв, і вилучили у нього зброю.За цим фактом порушено справу за статтею "Хуліганство". Проводиться слідство.