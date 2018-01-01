Українців попереджають про різке погіршення погоди





Переважно без опадів, - пише



Вітер південно-східний, 5-10 м / с, в південній частині вдень місцями пориви 15-18 м / с. Температура вночі 7-12 ° морозу, в західних областях місцями 13-18 °, вдень 0-5 ° морозу, повідомляє Укргідрометцентр.



У південних, східних областях та на Закарпатті вночі 1-7 ° морозу, вдень 1-6 ° тепла.



В горах Івано-Франківщини і в високогір'ї східної частини Закарпаття очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень). Гідрометцентр попереджає про лавини, паводку та вітрі.



У Києві без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10 ° морозу, вдень 2-4 ° морозу.



У четвер і п'ятницю в Україні очікуються сильні снігопади, хуртовини і ожеледиця. Можливо блокування доріг.



Активний циклон 8 та 9 лютого принесе на більшу частину країни складні погодні умови.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 7 лютого погоду в Україні буде визначати гребінь східного антициклону і холодна повітряна маса, яка вдень дуже повільно почне відступати за межі країни.Переважно без опадів, - пише Gazeta.ua Вітер південно-східний, 5-10 м / с, в південній частині вдень місцями пориви 15-18 м / с. Температура вночі 7-12 ° морозу, в західних областях місцями 13-18 °, вдень 0-5 ° морозу, повідомляє Укргідрометцентр.У південних, східних областях та на Закарпатті вночі 1-7 ° морозу, вдень 1-6 ° тепла.В горах Івано-Франківщини і в високогір'ї східної частини Закарпаття очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень). Гідрометцентр попереджає про лавини, паводку та вітрі.У Києві без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10 ° морозу, вдень 2-4 ° морозу.У четвер і п'ятницю в Україні очікуються сильні снігопади, хуртовини і ожеледиця. Можливо блокування доріг.Активний циклон 8 та 9 лютого принесе на більшу частину країни складні погодні умови.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію