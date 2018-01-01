Українців попереджають про різке погіршення погоди
Сьогодні, 08:52
7 лютого погоду в Україні буде визначати гребінь східного антициклону і холодна повітряна маса, яка вдень дуже повільно почне відступати за межі країни.
Переважно без опадів, - пише Gazeta.ua.
Вітер південно-східний, 5-10 м / с, в південній частині вдень місцями пориви 15-18 м / с. Температура вночі 7-12 ° морозу, в західних областях місцями 13-18 °, вдень 0-5 ° морозу, повідомляє Укргідрометцентр.
У південних, східних областях та на Закарпатті вночі 1-7 ° морозу, вдень 1-6 ° тепла.
В горах Івано-Франківщини і в високогір'ї східної частини Закарпаття очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень). Гідрометцентр попереджає про лавини, паводку та вітрі.
У Києві без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10 ° морозу, вдень 2-4 ° морозу.
У четвер і п'ятницю в Україні очікуються сильні снігопади, хуртовини і ожеледиця. Можливо блокування доріг.
Активний циклон 8 та 9 лютого принесе на більшу частину країни складні погодні умови.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Переважно без опадів, - пише Gazeta.ua.
Вітер південно-східний, 5-10 м / с, в південній частині вдень місцями пориви 15-18 м / с. Температура вночі 7-12 ° морозу, в західних областях місцями 13-18 °, вдень 0-5 ° морозу, повідомляє Укргідрометцентр.
У південних, східних областях та на Закарпатті вночі 1-7 ° морозу, вдень 1-6 ° тепла.
В горах Івано-Франківщини і в високогір'ї східної частини Закарпаття очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень). Гідрометцентр попереджає про лавини, паводку та вітрі.
У Києві без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10 ° морозу, вдень 2-4 ° морозу.
У четвер і п'ятницю в Україні очікуються сильні снігопади, хуртовини і ожеледиця. Можливо блокування доріг.
Активний циклон 8 та 9 лютого принесе на більшу частину країни складні погодні умови.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Спеціально до Дня закоханих! Концерт Романа Скорпіона в Луцьку*
Сьогодні, 09:15
Курс валют у Луцьку на 7 лютого
Сьогодні, 09:00
Українців попереджають про різке погіршення погоди
Сьогодні, 08:52
Зима в «Старому Луцьку». ФОТО
Сьогодні, 08:24
На Волині немає вакцини від кору
Сьогодні, 08:00