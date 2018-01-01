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Українців попереджають про різке погіршення погоди

Українців попереджають про різке погіршення погоди
7 лютого погоду в Україні буде визначати гребінь східного антициклону і холодна повітряна маса, яка вдень дуже повільно почне відступати за межі країни.

Переважно без опадів, - пише Gazeta.ua.

Вітер південно-східний, 5-10 м / с, в південній частині вдень місцями пориви 15-18 м / с. Температура вночі 7-12 ° морозу, в західних областях місцями 13-18 °, вдень 0-5 ° морозу, повідомляє Укргідрометцентр.

У південних, східних областях та на Закарпатті вночі 1-7 ° морозу, вдень 1-6 ° тепла.

В горах Івано-Франківщини і в високогір'ї східної частини Закарпаття очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень). Гідрометцентр попереджає про лавини, паводку та вітрі.

У Києві без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10 ° морозу, вдень 2-4 ° морозу.

У четвер і п'ятницю в Україні очікуються сильні снігопади, хуртовини і ожеледиця. Можливо блокування доріг.

Активний циклон 8 та 9 лютого принесе на більшу частину країни складні погодні умови.

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Теги: погода, прогноз, негода
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