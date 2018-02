Куди піти у вихідні в Луцьку: 9-11 лютого

На вихідних у Луцьку постійно відбувається багато заходів, які можна відвідати з коханими, друзями або родиною, аби повеселитись, дізнатись щось нове та просто відпочити.підготувало для вас підбірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після робочого тижня.виставаВолинський обласний академічний музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка18:00сумна комедія (вистава йде без антракту)вечіркаПивний клуб «Оболонь» («Кораблик»)21:30Штурман Славко Мазурок та боцман Річік втілюватимуть вже шосту серію «Десь по світу». Крім географії обіцяють багато розваг, гумору та цікавинок. Після вечірки – танці від ТімиекопохідНПП «Цуманська пуща»,8:00одноденна піша прогулянка, яка приурочена до Всесвітнього дня водно-болотяних угідь. Маршрут пролягатиме територією Ківерцівського національного природного парку «Цуманська пуща», а саме через Горинські крутосхили – екостежку біля санаторію «Пролісок» – водосховище на р. Путилівка – затоплену заплаву біля с. Мочулки – рекреаційний пункт «Холодок» - джерело в с. Грем’яче. Відвідають найцікавіші місця національного парку. На завершення учасники погріються біля вогнища на рекреаційному пункті та наберуть води з джерела. Протяжність 8-11 км. Більше інформації за посиланням 1-й поверх ТРЦ «ПортCity»11:00можливість придбати унікальні вироби ручної роботи. Майстрині підготувалися до свята закоханих й пропонуватимуть чимало ексклюзивних подарунків. Серед них: прикраси, косметика, валентинки на будь-який смак та багато іншого. Окрім того, для дітей та дорослих відбуватимуться безкоштовні майстер-класи та розіграші цінних подарунків.Боулінг-клуб «Strike City»13:00майстерки для дітей, які неодмінно їм сподобаютьсятворча зустрічклуб «Патріот Батьківщини»14:00Проект Лєни Шторм і Олесі Іщук. Зустріч з друзями, читачами, глядачами, поціновувачами їхньої творчості. Читання віршів на локації, прикрашеній чарівними витинанками, спілкуваннявиставаВолинський обласний академічний музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка18:00містично-еротична трагедія на дві діїконцертРЦ «Промінь»19:00Співак, композитор, мультиінструменталіст і автор пісень Dan Balan запалить своєю енергетикою концерт-хол напередодні Дня закоханихконцертПивний клуб «Оболонь» («Кораблик»)21:30виступ гурту «Львівський Танцювальний Клуб» (ЛТК). Стьоб, душевні і життєві теми у текстах, позитивні ноти у музиці, львівський дух та однозначно усмішки1-й поверх ТРЦ «ПортCity»11:00можливість придбати унікальні вироби ручної роботи. виставаВолинський обласний академічний музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка12:00музична казка на дві діївиставаВолинський академічний обласний театр ляльок12:00вистава для дітей з 3 років за мотивами казки Івана Франка. Тривалість – 60 хвилин, з антрактом.спортивні змаганняобласна дитячо-юнацька спортивна школа (вул. Шевченка, 3)14:00Турнір проводиться в рамках партнерських відносин між містами-побратимами Луцьком та Волновахою.концертПалац культури міста Луцька17:00Тарас Петриненко виступить у Луцьку із концертною програмою туру «Все буде гаразд». До концертної програми туру увійшли як нові твори майстра, так і пісні, що вже стали класикою: «Україна», яка давно перетворилась на своєрідний неофіційний гімн України, «Пісня про пісню», «Господи, помилуй нас», «Любов моя», «Новий рік», «Ми не закінчили розмову», «Зорепад» та ін. Придбати квитки можна у касі драмтеатру або на сайті . Телефон для довідок – (096) 931-00-91, (073) 931-00-91концертВолинський обласний академічний музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка18:00виступи артистів театрудискотекаПивний клуб «Оболонь» («Кораблик»)танці, назва яких запозичена з однієї з пісень гурту «Тартак». Ставитимуть не лише диско, а й хіти в інших стилях – рок, поп, фанк, хіп-хоп, латина, реггі, рок-н-рол та інші. Лунатимуть, як призабуті хіти, так і новіжахи, трилер, детектив«Premier City»12:05Четверта частина відомої хоррор-франшизи розкриє таємницю медіума і парапсихолога Еліс Рейнер. Чому зло обрало її для контакту з нашим світом? І чи зможе вона встояти перед потойбічною силою, яка вже тут?фантастика, бойовик, трилер«Premier City»12:40; 21:10В останній частині трилогії «Той, що біжить лабіринтом» Томас та глейдери, які вижили, знову змушені протистояти секретній організації ПЕКЛО. Тепер вони мають битися, аби знайти ліки від смертельної хвороби, відомої як «Спалах», яка забрала життя більшої частини людства. Дружба та вірність пройдуть чергову перевірку на міцність, і ми нарешті дізнаємося, хто виживе у фінальній сутичці.бойовик«Premier City»10:15Бойовик про лісника Джо Брейвена, який живе тихим та спокійним життям разом зі своєю сім’єю на кордоні США та Канади. Однак одного разу в його життя втручається банда наркоторговців, котра ще не знає, що в цих лісах чатують не лише небезпечні звірі, але й сильна та безкомпромісна людина, яка піде на все задля порятунку своєї родини…​фантастика, драма, комедія«Premier City»10:05; 14:00; 18:45; 21:30Коли світ стикається з кризою перенаселення планети, вчені розробляють радикальний метод для вирішення проблеми: зменшення зросту людей до кількох сантиметрів. Повіривши у нові можливості, що обіцяє зменшений світ, подружжя (Метт Деймон та Крістен Віг) зважується на ризикований експеримент.драма, біографія«Premier City»16:00; 19:20; 22:00Стрічка є екранізацією книги-спогадів «Molly's Game: From Hollywood's Elite to Wall Street's Billionaire Boys Club, My High-Stakes Adventure in the World of Underground Poker» Молллі Блум і розповідає про колишню олімпійську чемпіонку, яка створила підпільне казино для голлівудських знаменитостей. У головних ролях Джессіка Честейн, Ідріс Ельба, Кевін Костнер.мультфільм, сімейний«Premier City»10:10; 12:10; 14:10; 17:30Життя Ліно — молодого хлопця, який працює аніматором у дитячому садку, здається безпросвітним: його дім ось-ось розвалиться, дівчата його не люблять, а на роботі цілий день тероризують діти. У розпачі він наважується звернутися до одного безталанного мага, адже той обіцяє знайти вихід з будь-якої ситуації. І маг знаходить спосіб кардинально змінити життя Ліно. Проте, з чаклунством щось пішло не так, і Ліно перетворився на величезного кота-монстра. Як повернути все назад і стати щасливим?драма«Premier City»11:00; 13:15; 15:30; 17:45; 19:00; 20:00; 22:10Американська еротична мелодрама режисера Джеймса Фолі. Стрічка є екранізацією однойменного роману і продовженням фільму «П'ятдесят відтінків темряви». Третя, завершальна, частина кіносенсації, яка подарувала мільйонам сердець надію на справжнє кохання.драма, біографія, спорт«Premier City»16:40Американська біографічна спортивна чорна комедія з елементами драми від режисера Крейга Гіллеспі та сценариста Стівена Роджерса. Під час національного чемпіонату з фігурного катання 1994 року колишнє подружжя, Тоня Гардінг і Джеф Гіллоулі, найняли невідомого чоловіка, щоб той зламав ногу головній суперниці Гардінг — Ненсі Керріган. Після скандалу кар'єра Гардінг у фігурному катанні закінчилася, проте пізніше вона брала участь у реслінгу і боксерських боях.