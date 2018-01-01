Біля Мертвого моря з'явилися тисячі воронок

Біля Мертвого моря утворилося близько 6500 гігантських карстових воронок, які поглинають будинки і руйнують дороги.Про це повідомляє Новое Время з посиланням на BBC.Мертве море пересихає і щороку відступає більш ніж на один метр. Коли вода йде, залишаються поклади солі. Вони висихають, і земля просідає, утворюючи величезні воронки. Найбільші досягають 40-50 метрів у діаметрі.Ізраїльський фахівець Елі Раз досліджує карстові воронки вже 17 років. Він вважає за необхідне привернути увагу людей до екологічної кризи Мертвого моря і знайти цьому пояснення.Водночас він вважає, що пейзаж виглядає дуже красиво. На березі Мертвого моря формуються "солоні алмази" - ідіоморфні кристали солі - і "солоні перли".Наразі немає безпечного доступу до цього геологічного феномену. Район із карстовими воронками огородили й туди можна потрапити тільки у супроводі фахівця.