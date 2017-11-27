вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Медична реформа: лучанам розповіли, які послуги будуть безкоштовними

Медична реформа: лучанам розповіли, які послуги будуть безкоштовними
У обласному центрі Волині розпочнуть впроваджувати медичну реформу, затверджену керівництвом держави.

Про це йшлось сьогодні, 13 лютого, під час оперативної наради в Луцькій міській раді, - пише Волинська правда.

30 січня 2018 року набув чинності Закон України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення». Про те, як зміниться надання медичних послуг у Луцьку розповів начальник управління здоров’я Микола Якимчук.

За його словами, першочергово громадяни матимуть можливість звертатися до терапевтів, педіатрів та сімейних лікарів. Вартість послуг цих спеціалістів на 100 % повністю повинна забезпечувати держава. Посадовець розповів, що з 2018 року медичні заклади первинної почнуть отримувати щорічну фіксовану оплату за обслуговування кожного пацієнта.

Зауважимо, що лікарі першої допомоги – спеціалісти, які матимуть всю інформацію про стан здоров’я громадян та надаватимуть медичну допомогу на першому етапі. За словами Миколи Якимчука, громадяни можуть обирати будь-якого лікаря незалежно від місця проживання чи реєстрації. Якщо ж громадяни вже мають лікаря, послугами якого користуються, то з ним варто підписати угоду.

До слова, за необхідністю екстреної допомоги пацієнт зможе звернутися до будь-якого медичного закладу. Лікування випадків, які загрожують життю, будуть покриті державою на 100 %.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: медицина, реформа
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
на дверях лікарень приклеїти патрет медично-санітарної міністрелі, то хворі рвонуть до знахарок!
Відповісти
Гниди ви уже пенсійну рефгорму зробили
Відповісти
Вибір редактора
НАБУ зобов’язали відкрити кримінальне провадження щодо Палиці
Експерт: Підвищення проїзду в Луцьку роблять «таємно»
Експерт розповів, чого може боятися Ігор Палиця
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У центрі Луцька - вечірня аварія
13 лютий, 20:43
«Усе життя ми повинні вчитися». Про що говорила нардеп Ольга Бєлькова в Луцьку
13 лютий, 20:15
Медична реформа: лучанам розповіли, які послуги будуть безкоштовними
13 лютий, 20:12
Луцька багатоповерхівка увечері залишилася без газу
13 лютий, 19:45
Поклав автомат і взяв пензлик: у Луцьку – філософська виставка картин атовця. ФОТО
13 лютий, 19:10
Схожі новини
Як готуватися до медреформи: поради лучанам Як готуватися до медреформи: поради лучанам
26 січень, 17:47
Гунчик розповів, як у рамках медреформи гроші «підуть» за пацієнтами Гунчик розповів, як у рамках медреформи гроші «підуть» за пацієнтами
27 листопад, 2017, 10:20
Медична реформа на Волині: що нового? Медична реформа на Волині: що нового?
16 червень, 2017, 15:05
Реформа медицини: за що українці будуть платити Реформа медицини: за що українці будуть платити
10 травень, 2017, 16:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Чому я знов піду на «Доброволець»
13 лютий, 16:44
 2
«Усе життя ми повинні вчитися». Про що говорила нардеп Ольга Бєлькова в Луцьку
13 лютий, 20:15
 1
Бездомні діти, малярія та служіння: як жилось луцьким місіонерам в Африці
13 лютий, 16:35
 1
У Луцьку облаштують нову рекреаційну зону. ПРОЕКТ
13 лютий, 14:56
 1
Понад 800 магістрів СНУ отримали дипломи. ФОТО
13 лютий, 13:49
 1
Медіа
відео
1/8