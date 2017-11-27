Медична реформа: лучанам розповіли, які послуги будуть безкоштовними





Про це йшлось сьогодні, 13 лютого, під час оперативної наради в Луцькій міській раді, - пише



30 січня 2018 року набув чинності Закон України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення». Про те, як зміниться надання медичних послуг у Луцьку розповів начальник управління здоров’я Микола Якимчук.



За його словами, першочергово громадяни матимуть можливість звертатися до терапевтів, педіатрів та сімейних лікарів. Вартість послуг цих спеціалістів на 100 % повністю повинна забезпечувати держава. Посадовець розповів, що з 2018 року медичні заклади первинної почнуть отримувати щорічну фіксовану оплату за обслуговування кожного пацієнта.



Зауважимо, що лікарі першої допомоги – спеціалісти, які матимуть всю інформацію про стан здоров’я громадян та надаватимуть медичну допомогу на першому етапі. За словами Миколи Якимчука, громадяни можуть обирати будь-якого лікаря незалежно від місця проживання чи реєстрації. Якщо ж громадяни вже мають лікаря, послугами якого користуються, то з ним варто підписати угоду.



До слова, за необхідністю екстреної допомоги пацієнт зможе звернутися до будь-якого медичного закладу. Лікування випадків, які загрожують життю, будуть покриті державою на 100 %.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У обласному центрі Волині розпочнуть впроваджувати медичну реформу, затверджену керівництвом держави.Про це йшлось сьогодні, 13 лютого, під час оперативної наради в Луцькій міській раді, - пише Волинська правда 30 січня 2018 року набув чинності Закон України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення». Про те, як зміниться надання медичних послуг у Луцьку розповів начальник управління здоров’яЗа його словами, першочергово громадяни матимуть можливість звертатися до терапевтів, педіатрів та сімейних лікарів. Вартість послуг цих спеціалістів на 100 % повністю повинна забезпечувати держава. Посадовець розповів, що з 2018 року медичні заклади первинної почнуть отримувати щорічну фіксовану оплату за обслуговування кожного пацієнта.Зауважимо, що лікарі першої допомоги – спеціалісти, які матимуть всю інформацію про стан здоров’я громадян та надаватимуть медичну допомогу на першому етапі. За словами Миколи Якимчука, громадяни можуть обирати будь-якого лікаря незалежно від місця проживання чи реєстрації. Якщо ж громадяни вже мають лікаря, послугами якого користуються, то з ним варто підписати угоду.До слова, за необхідністю екстреної допомоги пацієнт зможе звернутися до будь-якого медичного закладу. Лікування випадків, які загрожують життю, будуть покриті державою на 100 %.

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