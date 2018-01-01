На Волині тиждень розшукують чоловіка. ФОТО





Про це повідомляють на сторінці Турійського відділені поліції у Facebook.



Так, Василь Васильович Загородніх 19 лютого о 6:00 вийшов із території птахокомплексу «Губин» і додому не повернувся. Місце перебування чоловіка невідоме.



Був одягнений: у чорні спортивні штани, коричневі берці, синю камуфляжну куртку та чорну шапку.



Чоловік має 175-180 см зросту, худу статуру. «При отриманні будь-якої інформації про його місце перебування, просимо повідомити в нашу адресу за телефонами (033) 632-12-63 або «102», (067) 715-11-78.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Правоохоронці розшукують безвісти зниклого мешканця села Туличів Турійскього району.Про це повідомляють на сторінці Турійського відділені поліції у Facebook.Так,19 лютого о 6:00 вийшов із території птахокомплексу «Губин» і додому не повернувся. Місце перебування чоловіка невідоме.Був одягнений: у чорні спортивні штани, коричневі берці, синю камуфляжну куртку та чорну шапку.Чоловік має 175-180 см зросту, худу статуру. «При отриманні будь-якої інформації про його місце перебування, просимо повідомити в нашу адресу за телефонами (033) 632-12-63 або «102», (067) 715-11-78.

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