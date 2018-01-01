На Волині тиждень розшукують чоловіка. ФОТО
Сьогодні, 14:17
Правоохоронці розшукують безвісти зниклого мешканця села Туличів Турійскього району.
Про це повідомляють на сторінці Турійського відділені поліції у Facebook.
Так, Василь Васильович Загородніх 19 лютого о 6:00 вийшов із території птахокомплексу «Губин» і додому не повернувся. Місце перебування чоловіка невідоме.
Був одягнений: у чорні спортивні штани, коричневі берці, синю камуфляжну куртку та чорну шапку.
Чоловік має 175-180 см зросту, худу статуру. «При отриманні будь-якої інформації про його місце перебування, просимо повідомити в нашу адресу за телефонами (033) 632-12-63 або «102», (067) 715-11-78.
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Про це повідомляють на сторінці Турійського відділені поліції у Facebook.
Так, Василь Васильович Загородніх 19 лютого о 6:00 вийшов із території птахокомплексу «Губин» і додому не повернувся. Місце перебування чоловіка невідоме.
Був одягнений: у чорні спортивні штани, коричневі берці, синю камуфляжну куртку та чорну шапку.
Чоловік має 175-180 см зросту, худу статуру. «При отриманні будь-якої інформації про його місце перебування, просимо повідомити в нашу адресу за телефонами (033) 632-12-63 або «102», (067) 715-11-78.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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