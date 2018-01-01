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Стала відома програма днів краси у «ПортCity»

Стала відома програма днів краси у «ПортCity»
Вже у перші вихідні весни в торгово-розважальному центрі «ПортCity» відбудеться свято жіночності та краси.

Спільно з клубом MZM дівчата можуть здійснити свою мрією і стати моделлю, - повідомляє прес-служба закладу.

Для того, аби потрапити на кастинг потрібно було лише розмістити світлину у повний зріст з хештегом #кастинг_портсitymzm в інстаграмі до 25 лютого. Усіх, хто поділився своїм фото запрошують на кастинг 3 березня.

Журі обере десять учасниць, які два дні безкоштовно навчатимуться модельному ремеслу. Фотографуватиме дівчат неперевершена Анастасія Альошина, яка розповість, як правильно позувати, аби світлини були ідеальними. Курс візажу від Simona’s school забезпечить потрібні знання, аби виглядати природньо та ефектно водночас. Увесь процес навчання фільмуватиме Stanislav Bud.

Про стиль розповідатиме Василина Дудник, а як правильно харчуватись навчить дієтолог Анастасія Фатехова. Звісно, мистецтву дефіле дівчата вчитимуться у команди клубу MZM.

У підсумку журі визначать переможницю. Під час днів краси на гостей ТРЦ «ПортCity» чекають цікаві покази та розваги. Тож зустріньте весну красиво у торгово-розважальному центрі!

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Теги: ПортCity, акція, кастинг, MZM
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