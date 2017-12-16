В Україні через кір померла новонароджена дитина

В Україні за минулий тиждень на кір захворіло 783 людини, що на 5% менше проти попереднього тижня, а в Одеській області померла новонароджена дитина.Про це на брифінгу щодо ситуації із захворюваністю на кір сказав генеральний директор державної установи "Центр громадського здоров'я МОЗ України",- повідомляє Укрінформ."За оперативними даними Центру громадського здоров'я, за 8 тиждень 2018 року на кір захворіли 783 людини, з яких 294 дорослих і 489 дітей. Це на 5% менше, ніж попереднього тижня, і ми можемо констатувати, що ситуація із захворюваністю на кір в Україні стабілізувалася. Ми не говоримо про зниження захворюваності, але про стабілізацію процесу", - зазначив він.За даними Курпіти, з початку року від ускладнень кору померли вже 7 людей - 5 дітей та 2 дорослих. 5 хворих померло в Одеській області, 1 дитина - в Івано-Фанківській області, 1 людина в Закарпатській області."З часу минулого брифінгу зареєстровано сьомий випадок смерті в цьому році - померла новонароджена дитина в Одеській області, яка прожила всього декілька годин після народження. Мати в період вагітності захворіла на кір, була госпіталізована, проте через день самовільно покинула відділення. Наразі ми з'ясовуємо всі причини смерті новонародженої дитини", - сказав Курпіта.Курпіта повідомив, що найбільше хворих на кір зареєстровано в Івано-Франківській області - 1204, Закарпатській - 980 Одеській - 965, Чернівецькій - 594 та Львівській областях - 411 випадків.Найменше на кір хворіють у Чернігівській та Харківській областях - по 3 випадки, Сумській та Луганській - по 4 випадки, Черкаській та Херсонській областях - по 14 випадків захворювання на кір.