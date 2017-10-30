Волинянина, який до смерті побив дружину, «закрили» на 2 місяці в СІЗО





Судове засідання щодо обирання запобіжного заходу підозрюваному відбулося сьогодні, 1 березня, - інформує газета



Йдеться про те, що розглядалося клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно жителя села Бірки, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України. Однак адвокат підозрюваного наполягав на призначенні домашнього арешту.



Та все ж ухвалою слідчого судді Любешівського районного суду Волинської області встановлено: застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою підозрюваного на строк 60 днів з моменту затримання.



Тримання під вартою підозрюваного здійснювати в СІЗО м. Луцьк.





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