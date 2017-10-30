Волинянина, який до смерті побив дружину, «закрили» на 2 місяці в СІЗО
Сьогодні, 16:43
Волинянина, який до смерті побив дружину у селі Бірки Любешівського району, взяли під варту.
Судове засідання щодо обирання запобіжного заходу підозрюваному відбулося сьогодні, 1 березня, - інформує газета Нове життя.
Йдеться про те, що розглядалося клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно жителя села Бірки, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України. Однак адвокат підозрюваного наполягав на призначенні домашнього арешту.
Та все ж ухвалою слідчого судді Любешівського районного суду Волинської області встановлено: застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою підозрюваного на строк 60 днів з моменту затримання.
Тримання під вартою підозрюваного здійснювати в СІЗО м. Луцьк.
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Судове засідання щодо обирання запобіжного заходу підозрюваному відбулося сьогодні, 1 березня, - інформує газета Нове життя.
Йдеться про те, що розглядалося клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно жителя села Бірки, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України. Однак адвокат підозрюваного наполягав на призначенні домашнього арешту.
Та все ж ухвалою слідчого судді Любешівського районного суду Волинської області встановлено: застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою підозрюваного на строк 60 днів з моменту затримання.
Тримання під вартою підозрюваного здійснювати в СІЗО м. Луцьк.
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