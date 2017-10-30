вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянина, який до смерті побив дружину, «закрили» на 2 місяці в СІЗО

Волинянина, який до смерті побив дружину, «закрили» на 2 місяці в СІЗО
Волинянина, який до смерті побив дружину у селі Бірки Любешівського району, взяли під варту.

Судове засідання щодо обирання запобіжного заходу підозрюваному відбулося сьогодні, 1 березня, - інформує газета Нове життя.

Йдеться про те, що розглядалося клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно жителя села Бірки, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України. Однак адвокат підозрюваного наполягав на призначенні домашнього арешту.

Та все ж ухвалою слідчого судді Любешівського районного суду Волинської області встановлено: застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою підозрюваного на строк 60 днів з моменту затримання.

Тримання під вартою підозрюваного здійснювати в СІЗО м. Луцьк.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: смерть, побиття, вбивство
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Скандальне «земельне» рішення оскаржуватимуть у суді
«Дно пробите»: реакція лучан у Facebook на ухвалення скандальних земельних питань
«Укропівська» більшість в Луцькраді «протягнула» скандальні земельні питання. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Аварія в Харкові: потерпілі дали свідчення і розповіли про гроші Зайцевої
Сьогодні, 17:04
Від сьогодні у Луцьку скасовують систему реєстрації на шенгенську візу до Польщі
Сьогодні, 17:01
Волинянина, який до смерті побив дружину, «закрили» на 2 місяці в СІЗО
Сьогодні, 16:43
В Україні через негоду закривають аеропорти
Сьогодні, 16:40
У Луцьку волонтери роздаватимуть одяг дітям атовців
Сьогодні, 16:12
Схожі новини
Судитимуть волинянина, який до смерті побив односельця Судитимуть волинянина, який до смерті побив односельця
30 жовтень, 2017, 16:17
На Волині чоловік убив пенсіонерку та спалив її будинок. ФОТО На Волині чоловік убив пенсіонерку та спалив її будинок. ФОТО
28 лютий, 16:33
Волинянин до смерті побив дружину Волинянин до смерті побив дружину
27 лютий, 15:19
Побиття директора заповідника та контрабанда ліків. Надзвичайні новини тижня Побиття директора заповідника та контрабанда ліків. Надзвичайні новини тижня
26 лютий, 13:57
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
З'явилась книга про бійців 14-ої бригади
Сьогодні, 18:35
 1
«Дно пробите»: реакція лучан у Facebook на ухвалення скандальних земельних питань
Сьогодні, 08:48
 1
1 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 1
У Луцьку таки буде сквер, через який сварилося півміста
28 лютий, 15:53
 1
У Луцькій міськраді - бійка. ВІДЕО. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
28 лютий, 12:42
 1
Медіа
відео
1/8