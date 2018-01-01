У «StrikeCity» нове смачне меню
Сьогодні, 19:42
Боулінг-клуб «StrikeCity» з приходом весни повністю оновив мені.
Відтепер ще більше улюблених страв для поціновувачів активного відпочинку, - повідомляє прес-служба закладу.
Боулінг клуб «StrikeCity» відомий у місті найбільшою кількістю доріжок для ігор, якісним більярдом та караоке-залом. Однак чимало відвідувачів люблять й кухню у цьому закладі. Тож для справжніх гурманів «StrikeCity» оновив своє меню.
Окрім традиційної піци та суші в перелік страв додали гамбургери, м'ясо та овочі гриль, а також чимало снеків. Так, відтепер можна поласувати фірмовими курячими крильцями, кільцями кальмарів та українськими чіпсами. Варто зазначити, що до страв подаватимуться соуси власного приготування. Звісно, в меню є й набори на компанію, аби відпочивати весело, смачно й вигідно.
Для прихильників здорового харчування кухарі готують чимало смачних та корисних салатів. Порадує нове меню «StrikeCity» й любителів солодкого, адже вдосталь нових яскравих десертів відтепер можна буде замовити у боулінг-клубі.
Тож вихідні – прекрасний привід відвідати StrikeCity та особисто перевірити на смак нові страви!
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Відтепер ще більше улюблених страв для поціновувачів активного відпочинку, - повідомляє прес-служба закладу.
Боулінг клуб «StrikeCity» відомий у місті найбільшою кількістю доріжок для ігор, якісним більярдом та караоке-залом. Однак чимало відвідувачів люблять й кухню у цьому закладі. Тож для справжніх гурманів «StrikeCity» оновив своє меню.
Окрім традиційної піци та суші в перелік страв додали гамбургери, м'ясо та овочі гриль, а також чимало снеків. Так, відтепер можна поласувати фірмовими курячими крильцями, кільцями кальмарів та українськими чіпсами. Варто зазначити, що до страв подаватимуться соуси власного приготування. Звісно, в меню є й набори на компанію, аби відпочивати весело, смачно й вигідно.
Для прихильників здорового харчування кухарі готують чимало смачних та корисних салатів. Порадує нове меню «StrikeCity» й любителів солодкого, адже вдосталь нових яскравих десертів відтепер можна буде замовити у боулінг-клубі.
Тож вихідні – прекрасний привід відвідати StrikeCity та особисто перевірити на смак нові страви!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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