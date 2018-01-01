В Україні можуть подешевшати електромобілі





Про це заявив начальник департаменту цифрової інфраструктури МІУ Олександр Озеран, - інформує



"Коли ми говоримо про стимулювання попиту на електрокари, ми бачимо, що після скасування акцизу і ПДВ на імпорт електрокарів у січні 2018 року було зареєстровано 793 електрокари. Тоді як за весь минулий рік – близько 2500 електромобілів. За один місяць в Україні продали третину обсягу минулого року. Це дуже швидко", – зазначив він.



Озеран вважає, що стимулювати ринок електрокарів можна за допомогою механізму податкової знижки.



"Це покриває 18% вартості електромобіля. Ви платите повну вартість, а податкова компенсує 18% вартості. Плюс при реєстрації передбачений збір 5%. Ми також хочемо його скасувати", - заявив чиновник.



"Сумарно отримаємо здешевлення на 22–23%. А якщо ми відстоїмо продовження рішення про скасування плати ПДВ (зараз закон діє до кінця 2018 року) для електрокарів, по суті, це мінус 40% від початкової вартості авто", – сказав він.



За словами Озерана, Мінінфраструктури узгодило 15-річну стратегію розвитку ринку електромобілів України і готове подавати її на затвердження Верховної Ради.



"Законопроект уже готовий і погоджений з депутатами. Протягом 2–3 тижнів ми його зареєструємо в парламенті. Близько місяця знадобиться на узгодження в комітетах. Потім голосування", – зазначив він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мінінфраструктури узгодило стратегію розвитку ринку електрокарів, якою передбачено введення механізму податкової знижки та скасування виплати в пенсійний фонд при реєстрації електромобілів.Про це заявив начальник департаменту цифрової інфраструктури МІУ, - інформує Liga.net "Коли ми говоримо про стимулювання попиту на електрокари, ми бачимо, що після скасування акцизу і ПДВ на імпорт електрокарів у січні 2018 року було зареєстровано 793 електрокари. Тоді як за весь минулий рік – близько 2500 електромобілів. За один місяць в Україні продали третину обсягу минулого року. Це дуже швидко", – зазначив він.Озеран вважає, що стимулювати ринок електрокарів можна за допомогою механізму податкової знижки."Це покриває 18% вартості електромобіля. Ви платите повну вартість, а податкова компенсує 18% вартості. Плюс при реєстрації передбачений збір 5%. Ми також хочемо його скасувати", - заявив чиновник."Сумарно отримаємо здешевлення на 22–23%. А якщо ми відстоїмо продовження рішення про скасування плати ПДВ (зараз закон діє до кінця 2018 року) для електрокарів, по суті, це мінус 40% від початкової вартості авто", – сказав він.За словами Озерана, Мінінфраструктури узгодило 15-річну стратегію розвитку ринку електромобілів України і готове подавати її на затвердження Верховної Ради."Законопроект уже готовий і погоджений з депутатами. Протягом 2–3 тижнів ми його зареєструємо в парламенті. Близько місяця знадобиться на узгодження в комітетах. Потім голосування", – зазначив він.

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