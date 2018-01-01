В Україні можуть подешевшати електромобілі
Сьогодні, 19:30
Мінінфраструктури узгодило стратегію розвитку ринку електрокарів, якою передбачено введення механізму податкової знижки та скасування виплати в пенсійний фонд при реєстрації електромобілів.
Про це заявив начальник департаменту цифрової інфраструктури МІУ Олександр Озеран, - інформує Liga.net.
"Коли ми говоримо про стимулювання попиту на електрокари, ми бачимо, що після скасування акцизу і ПДВ на імпорт електрокарів у січні 2018 року було зареєстровано 793 електрокари. Тоді як за весь минулий рік – близько 2500 електромобілів. За один місяць в Україні продали третину обсягу минулого року. Це дуже швидко", – зазначив він.
Озеран вважає, що стимулювати ринок електрокарів можна за допомогою механізму податкової знижки.
"Це покриває 18% вартості електромобіля. Ви платите повну вартість, а податкова компенсує 18% вартості. Плюс при реєстрації передбачений збір 5%. Ми також хочемо його скасувати", - заявив чиновник.
"Сумарно отримаємо здешевлення на 22–23%. А якщо ми відстоїмо продовження рішення про скасування плати ПДВ (зараз закон діє до кінця 2018 року) для електрокарів, по суті, це мінус 40% від початкової вартості авто", – сказав він.
За словами Озерана, Мінінфраструктури узгодило 15-річну стратегію розвитку ринку електромобілів України і готове подавати її на затвердження Верховної Ради.
"Законопроект уже готовий і погоджений з депутатами. Протягом 2–3 тижнів ми його зареєструємо в парламенті. Близько місяця знадобиться на узгодження в комітетах. Потім голосування", – зазначив він.
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Про це заявив начальник департаменту цифрової інфраструктури МІУ Олександр Озеран, - інформує Liga.net.
"Коли ми говоримо про стимулювання попиту на електрокари, ми бачимо, що після скасування акцизу і ПДВ на імпорт електрокарів у січні 2018 року було зареєстровано 793 електрокари. Тоді як за весь минулий рік – близько 2500 електромобілів. За один місяць в Україні продали третину обсягу минулого року. Це дуже швидко", – зазначив він.
Озеран вважає, що стимулювати ринок електрокарів можна за допомогою механізму податкової знижки.
"Це покриває 18% вартості електромобіля. Ви платите повну вартість, а податкова компенсує 18% вартості. Плюс при реєстрації передбачений збір 5%. Ми також хочемо його скасувати", - заявив чиновник.
"Сумарно отримаємо здешевлення на 22–23%. А якщо ми відстоїмо продовження рішення про скасування плати ПДВ (зараз закон діє до кінця 2018 року) для електрокарів, по суті, це мінус 40% від початкової вартості авто", – сказав він.
За словами Озерана, Мінінфраструктури узгодило 15-річну стратегію розвитку ринку електромобілів України і готове подавати її на затвердження Верховної Ради.
"Законопроект уже готовий і погоджений з депутатами. Протягом 2–3 тижнів ми його зареєструємо в парламенті. Близько місяця знадобиться на узгодження в комітетах. Потім голосування", – зазначив він.
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