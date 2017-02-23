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Ми допомагаємо не для піару, а тому що свідомі, – Олександр Хвещук

Ми допомагаємо не для піару, а тому що свідомі, – Олександр Хвещук
Підприємець та депутат громади під Луцьком Олександр Хвещук розповів, які соціальні проекти вдалось втілити за період перебування на посаді керівника ТзОВ «Забіяка».

Про це йдеться в інтерв’ю для Інформаційного агентства ВолиньPost.

Олександр Хвещук розповів, що у Заборольській ОТГ представляє не тільки себе, а й підприємство, яке бере активну участь у розвитку громади. В першу чергу воно є найбільшим платником податків на території громади, але крім цього долучається до втілення багатьох ініціатив.

«Якщо в когось сталась біда, ми допомагаємо. День села, Новий рік та інші святкові заходи відбуваються за нашої підтримки: даруємо солодощі, ковбасні вироби, робимо конкурси, розігруємо побутову техніку. Співпрацюємо із сільською радою – надаємо нашу техніку, щоб чистити вулиці від снігу. Також наш асенізатор безкоштовно викачує нечистоти у садочку та школі. Наразі ми провели каналізаційну систему до підприємства, опрацьовуємо можливість приєднати сюди приватний сектор. Крім того, працюємо над тим, щоб у цьому році провести центральне водопостачання, ми підключимося і матимемо можливість підключити все село», - розповів Хвещук.

Також він розповів про благодійні заходи, які вдалось реалізувати за межами ОТГ. Це зокрема збір благодійних вантажів для бійців, допомога сім’ям загиблих в АТО, співпраця із обласною спілкою ветеранів Афганістану, ГО «Діти сонця», яка підтримує дітей із синдромом Дауна, та волонтерами.

«Купували бронежилети, каски, дизель-генератори. Багато наших працівників пішли в армію і ми купували їм обмундирування. Співпрацюємо із сирітськими будинками. Втілили в життя мрію двох дітей-сиріт: одному купили смартфон, іншому планшет. Ми стараємось бути причетними до всього, що нас оточує. У нас є дуже багато нагород, подяк, грамот та медалей від волонтерів, мера, губернатора, генералів АТО, капеланів. Ми це не афішуємо і не рекламуємо, адже робимо це не для піару, а тому що свідомі. Кожне успішне підприємство повинне допомагати людям, які цього потребують», – підкреслив директор.

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ В ІНТЕРВ’Ю З ОЛЕКСАНДРОМ ХВЕЩУКОМ

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Теги: Олександр Хвещук, Забіяка
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