«Я навіть не думав, що сам можу піти під воду», - ковельчанин, який врятував дитину
08 березень, 16:34
У лютому в Ковелі дев’ятикласник Максим Павлович врятував життя своєму тезці - восьмирічному Максимові Покрові, який провалився під лід.
Про це йдеться на сайті Ковельської міської ради.
Другокласник з цікавості вирішив пройтись по кризі на міському водосховищі. Відійшовши метрів п’ять від берега, опинився у воді.
Хлопчик почав кликати на допомогу. Нікого з дорослих поруч не було. На щастя, неподалік рибалив інший Максим, який не розгубився, а підбіг і допоміг малому вибратись. Він і далі не залишив другокласника, швиденько зняв з нього мокру куртку, одягнув свою і відвів додому.
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Про це йдеться на сайті Ковельської міської ради.
Другокласник з цікавості вирішив пройтись по кризі на міському водосховищі. Відійшовши метрів п’ять від берега, опинився у воді.
Хлопчик почав кликати на допомогу. Нікого з дорослих поруч не було. На щастя, неподалік рибалив інший Максим, який не розгубився, а підбіг і допоміг малому вибратись. Він і далі не залишив другокласника, швиденько зняв з нього мокру куртку, одягнув свою і відвів додому.
Більше в сюжеті 5 каналу:
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