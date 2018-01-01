«Я навіть не думав, що сам можу піти під воду», - ковельчанин, який врятував дитину

У лютому в Ковелі дев’ятикласникврятував життя своєму тезці - восьмирічному Максимові Покрові, який провалився під лід.Про це йдеться на сайті Ковельської міської ради.Другокласник з цікавості вирішив пройтись по кризі на міському водосховищі. Відійшовши метрів п’ять від берега, опинився у воді.Хлопчик почав кликати на допомогу. Нікого з дорослих поруч не було. На щастя, неподалік рибалив інший Максим, який не розгубився, а підбіг і допоміг малому вибратись. Він і далі не залишив другокласника, швиденько зняв з нього мокру куртку, одягнув свою і відвів додому.Більше в сюжеті 5 каналу: