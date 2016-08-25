Лучанка змагатиметься за серце відомого музиканта

Іванна бере участь у 8 сезоні апопулярного телешоу "Холостяк" - волинська красуня змагатиметься за серце зірки шоу-бізнесу Рождена Анусі.



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Іванна навчається в КНУКіМ на спеціальності "Менеджмент соціокультурної діяльності". Дівчині 21 рік, за гороскопом вона Овен та працює перекладачем польської мови. Вона вважає себе надзвичайно сексуальною жінкою, але водночас визнає, що ще ніколи не любила. На проекті "Холостяк" дівчина прагне знайти харизматичного, цілеспрямованого, розумного, дбайливого, сильного, сексуального, надійного та з почуттям гумору чоловіка.



До слова, волинянка змагатиметься за прихильність шоу-мена із 24-ма іншими красунями.



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