Громада з Волині звинуватила «1+1» у підтасовці результатів на шоу





Фінал телевізійного реаліті-шоу вийшов в ефір у неділю, 11 березня. Нагадаємо, у шоу п’ять громад з різних областей України змагалися, аби отримати 1 мільйон гривень, – пише



Фінал знімали у вигляді так званого «бізнес-балу». Кожній громаді відвели окремий столик, перед гостями виступали танцюристи і музиканти, гості пили шампанське. Два фіналісти презентували свої бізнес-проекти. Зрештою перемогу і мільйон гривень віддали Печеніжинській громаді з Івано-Франківської області.



Також на програмі оголосили найкращого фермера, якому від інвестора Дмитра Огнєва дісталося 30 породистих австрійських овець. Ним став фермер з Княгининка



Втім, фермер з Волині був єдиним за столиком Княгининівської громади – решта представників громади відмовилися їхати на зйомки фіналу. Сам він не приїхати не міг. Каже, «не хотів програвати в цьому фермерському конкурсі. Дуже захопився цим. Особливо знайомством із Дмитром Огньовим».



Мешканці громади розповіли виданню Волинь24, чому вони не поїхали на зйомки. Кажуть: їх поразка у п’ятому випуску програми була наперед задуманою авторами шоу. Тому – на знак незгоди з цим – княгининівці і проігнорували фінал «Громади на мільйон».



ЯК ВСЕ БУЛО



У програмі, в якій Княгининок покинув проект, учасники повинні були розробити тур вихідного дня. Та програма вийшла в ефір 25 лютого.



Кожна з громад приймала трьох гостей – представників громад-конкурентів. У кожного гостя було три тисячі гривень. Себто максимальна сума-оцінка, яку могла отримати громада, була 9 тисяч гривень.



Волиняни з піснями і танцями частували конкурентів сирниками на «смачній зупинці» у Сирниках. Згодом у рокинівському музеї «Скансен» на учасників шоу чекав щедро вкритий українськими стравами стіл. Опісля гості смакували шашликами з товстолоба, смаженими карасями і раками на ставку.



У фіналі програми виявилося, що тур вихідного дня, який організувала Княгининська громада, гості-конкуренти оцінили всього у 2700 грн з 9 тисяч можливих. Це була найнижча сума – і Княгининок вилетів з проекту.







«НАС КИНУЛИ»



Один із організаторів туру вихідного дня у Княгининівській громаді, підприємець з Сирників Руслан Яблончук запевняє: «Телеканал на цьому завданні нас просто «кинув».



«Три попередні завдання провели чесно, а тут підтасували результати. Я спілкувався з людьми, які приїжджали до нас у тур. Вони їхали і плакали. Їм дуже сподобалось. Вони були в хорошому шоці і казали, що не чекали такого гарного прийому», – розповів Яблончук.



За його словами, знімальна група 1+1 завела учасників «Громади на мільйон» у глухий кут, поставивши перед вибором: виграєте ви або вони.



«За умовами проекту, кожен учасник мав давати по 3 тисячі гривень за виконане завдання. Наші їхали в інші громади і давали ці гроші. За гастротур Княгининівської громади один дав 200 гривень, другий – 600 гривень, третій – 1500 гривень. Знімальна група сказала: «Ви хочете, щоб ваші громади виграли? То дайте їм стільки – і їм досить». А люди були в захваті!» – стверджує Руслан Яблончук.



Руслан Яблончук сказав, що про «змову» знімальної групи волиняни здогадалися. Іншим громадам сподобався гастотур Княгининівської ОТГ, каже підприємець, натомість на 1+1 картинка виглядала інакше.



«Інші учасники їхали від нас і плакали, настільки їм сподобалось. А це все показали інакше. Розпочалася нечесна гра. Від нас почали щось приховувати. Це ж неважко з дій здогадатися, це все явно. Я впевнений у тому, що фінал шоу нечесний навіть не на 99%, а на 100%», – наголосив він.



НЕПОКАЗАНЕ ІНТЕРВ’Ю



Окрім того, на телеканалі 1+1 не показали інтерв’ю з учасниками проекту з Волині, де вони розповіли про «підтасовані» результати змагань.



«Я в інтерв’ю прямо сказав: раніше після виконання завдань громада збиралася в клубі і вирішувалося все відкрито, а тут втіхаря людей опитали, взяли гроші, сказали їм не виходити, щоб вони з нами не спілкувалися. Чому почалися секрети? Вони думали, що такі хитрі, мудрі і ніхто цього не побачить? Канал нас «кинув», – наголосив волинянин.



Княгининівська ОТГ взяли участь у «Громаді на мільйон» не заради піару, а для того, щоб виграти мільйон гривень і спрямувати ці гроші на розвиток, зазначив Руслан Яблончук.



У підсумку учасники шоу з Волині відмовилися приїжджати на фінал проекту «Громада на мільйон», бо «не захотіли робити вигляд, що нічого не сталося».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Представники Княгининівської громади відмовилися брати участь у зйомках фінальної програми соціального бізнес-проекту телеканалу 1+1 «Громада на мільйон», адже вважають, що їх нечесно виключили з проекту.Фінал телевізійного реаліті-шоу вийшов в ефір у неділю, 11 березня. Нагадаємо, у шоу п’ять громад з різних областей України змагалися, аби отримати 1 мільйон гривень, – пише Волинь24 Фінал знімали у вигляді так званого «бізнес-балу». Кожній громаді відвели окремий столик, перед гостями виступали танцюристи і музиканти, гості пили шампанське. Два фіналісти презентували свої бізнес-проекти. Зрештою перемогу і мільйон гривень віддали Печеніжинській громаді з Івано-Франківської області.Також на програмі оголосили найкращого фермера, якому від інвестора Дмитра Огнєва дісталося 30 породистих австрійських овець. Ним став фермер з Княгининка Олександр Джус Втім, фермер з Волині був єдиним за столиком Княгининівської громади – решта представників громади відмовилися їхати на зйомки фіналу. Сам він не приїхати не міг. Каже, «не хотів програвати в цьому фермерському конкурсі. Дуже захопився цим. Особливо знайомством із Дмитром Огньовим».Мешканці громади розповіли виданню Волинь24, чому вони не поїхали на зйомки. Кажуть: їх поразка у п’ятому випуску програми була наперед задуманою авторами шоу. Тому – на знак незгоди з цим – княгининівці і проігнорували фінал «Громади на мільйон».У програмі, в якій Княгининок покинув проект, учасники повинні були розробити тур вихідного дня. Та програма вийшла в ефір 25 лютого.Кожна з громад приймала трьох гостей – представників громад-конкурентів. У кожного гостя було три тисячі гривень. Себто максимальна сума-оцінка, яку могла отримати громада, була 9 тисяч гривень.Волиняни з піснями і танцями частували конкурентів сирниками на «смачній зупинці» у Сирниках. Згодом у рокинівському музеї «Скансен» на учасників шоу чекав щедро вкритий українськими стравами стіл. Опісля гості смакували шашликами з товстолоба, смаженими карасями і раками на ставку.У фіналі програми виявилося, що тур вихідного дня, який організувала Княгининська громада, гості-конкуренти оцінили всього у 2700 грн з 9 тисяч можливих. Це була найнижча сума – і Княгининок вилетів з проекту.Один із організаторів туру вихідного дня у Княгининівській громаді, підприємець з Сирників Руслан Яблончук запевняє: «Телеканал на цьому завданні нас просто «кинув».«Три попередні завдання провели чесно, а тут підтасували результати. Я спілкувався з людьми, які приїжджали до нас у тур. Вони їхали і плакали. Їм дуже сподобалось. Вони були в хорошому шоці і казали, що не чекали такого гарного прийому», – розповів Яблончук.За його словами, знімальна група 1+1 завела учасників «Громади на мільйон» у глухий кут, поставивши перед вибором: виграєте ви або вони.«За умовами проекту, кожен учасник мав давати по 3 тисячі гривень за виконане завдання. Наші їхали в інші громади і давали ці гроші. За гастротур Княгининівської громади один дав 200 гривень, другий – 600 гривень, третій – 1500 гривень. Знімальна група сказала: «Ви хочете, щоб ваші громади виграли? То дайте їм стільки – і їм досить». А люди були в захваті!» – стверджує Руслан Яблончук.сказав, що про «змову» знімальної групи волиняни здогадалися. Іншим громадам сподобався гастотур Княгининівської ОТГ, каже підприємець, натомість на 1+1 картинка виглядала інакше.«Інші учасники їхали від нас і плакали, настільки їм сподобалось. А це все показали інакше. Розпочалася нечесна гра. Від нас почали щось приховувати. Це ж неважко з дій здогадатися, це все явно. Я впевнений у тому, що фінал шоу нечесний навіть не на 99%, а на 100%», – наголосив він.Окрім того, на телеканалі 1+1 не показали інтерв’ю з учасниками проекту з Волині, де вони розповіли про «підтасовані» результати змагань.«Я в інтерв’ю прямо сказав: раніше після виконання завдань громада збиралася в клубі і вирішувалося все відкрито, а тут втіхаря людей опитали, взяли гроші, сказали їм не виходити, щоб вони з нами не спілкувалися. Чому почалися секрети? Вони думали, що такі хитрі, мудрі і ніхто цього не побачить? Канал нас «кинув», – наголосив волинянин.Княгининівська ОТГ взяли участь у «Громаді на мільйон» не заради піару, а для того, щоб виграти мільйон гривень і спрямувати ці гроші на розвиток, зазначив Руслан Яблончук.У підсумку учасники шоу з Волині відмовилися приїжджати на фінал проекту «Громада на мільйон», бо «не захотіли робити вигляд, що нічого не сталося».

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