Як лучанам отримати гроші на округи без депутатів





Про це повідомив координатор проекту "Округи без депутатів" Валентин Хаймик, - пише



"Ще один крок в рамках програми Громадянського Руху "СВІДОМІ" "Округи без депутатів" зроблено. 28 лютого під час засідання сесії Луцької міської ради при прийнятті змін до бюджету на 2018 рік, було виділено фінансування 1 мільйон 200 тисяч гривень на Програму підтримки ініціатив виборців територіальних виборчих округів, від яких не було обрано депутатів Луцької міської ради. Мешканці таких округів уже можуть подавати свої ідеї та пропозиції щодо використання цих коштів", - зазначив Валентин Хаймик.



Нагадаємо, що таких округів у Луцьку 12. У липні 2017 року ІА "Конкурент" довело, що на округах без депутатів ремонтують втричі менше прибудинкових територій та будують вчетверо менше спортивних майданчиків.



Згодом депутат Луцької міської ради



Дізнатися про те, як отримати згадані кошти, можна натиснувши на інфографіку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканці виборчих округів Луцька, які опинилися без представника у міській раді, уже можуть подавати свої ідеї та пропозиції щодо використання коштів, які виділили в рамках програми "Округи без депутатів".Про це повідомив координатор проекту "Округи без депутатів", - пише Конкурент "Ще один крок в рамках програми Громадянського Руху "СВІДОМІ" "Округи без депутатів" зроблено. 28 лютого під час засідання сесії Луцької міської ради при прийнятті змін до бюджету на 2018 рік, було виділено фінансування 1 мільйон 200 тисяч гривень на Програму підтримки ініціатив виборців територіальних виборчих округів, від яких не було обрано депутатів Луцької міської ради. Мешканці таких округів уже можуть подавати свої ідеї та пропозиції щодо використання цих коштів", - зазначив Валентин Хаймик.Нагадаємо, що таких округів у Луцьку 12. У липні 2017 року ІА "Конкурент" довело, що на округах без депутатів ремонтують втричі менше прибудинкових територій та будують вчетверо менше спортивних майданчиків.Згодом депутат Луцької міської ради Андрій Покровський підготував проект рішення, який сприятиме вирішенню цієї проблеми та допоможе відновити соціальну справедливість у місті.Дізнатися про те, як отримати згадані кошти, можна натиснувши на інфографіку.

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