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Благодійники допомогли грошима на операцію волинському бійцю

Благодійники допомогли грошима на операцію волинському бійцю
Коштами благодійників вдасться оплатили вартість пластини для Павла Хоменського з Рожища, який потрапив у ДТП.

Про це пише Район. Рожище.

Нагадаємо,10 березня невідомий водій збив 43-річного атовця Павла Хоменського і втік з місця ДТП.

Внаслідок аварії потерпілий отримав перелом ноги. Павлові мають зробити операцію та вставити пластину, коштів на яку родина не мала. Тож просила небайдужих людей допомогти зібрати необхідну суму грошей, а саме 9300 гривень

За словами мами Павла, Валентини Григорівни, відгукнулося чимало небайдужих, яким вона щиро дякує та молитиме Бога за їх здоров'я. Але, на жаль, зібраних коштів не вистачило б. Проте їх використають на післяопераційний період.

Побратими Павла Хоменського з ГО «Рожищенське районне об’єднання учасників АТО» звернулися за допомогою до керівництва однієї з фірм Рожища. Керівництво підприємства оплатило вартість пластини Павлу Хоменському.

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Теги: лікування, благодійність
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