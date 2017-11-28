Благодійники допомогли грошима на операцію волинському бійцю
14 березень, 23:05
Коштами благодійників вдасться оплатили вартість пластини для Павла Хоменського з Рожища, який потрапив у ДТП.
Про це пише Район. Рожище.
Нагадаємо,10 березня невідомий водій збив 43-річного атовця Павла Хоменського і втік з місця ДТП.
Внаслідок аварії потерпілий отримав перелом ноги. Павлові мають зробити операцію та вставити пластину, коштів на яку родина не мала. Тож просила небайдужих людей допомогти зібрати необхідну суму грошей, а саме 9300 гривень
За словами мами Павла, Валентини Григорівни, відгукнулося чимало небайдужих, яким вона щиро дякує та молитиме Бога за їх здоров'я. Але, на жаль, зібраних коштів не вистачило б. Проте їх використають на післяопераційний період.
Побратими Павла Хоменського з ГО «Рожищенське районне об’єднання учасників АТО» звернулися за допомогою до керівництва однієї з фірм Рожища. Керівництво підприємства оплатило вартість пластини Павлу Хоменському.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише Район. Рожище.
Нагадаємо,10 березня невідомий водій збив 43-річного атовця Павла Хоменського і втік з місця ДТП.
Внаслідок аварії потерпілий отримав перелом ноги. Павлові мають зробити операцію та вставити пластину, коштів на яку родина не мала. Тож просила небайдужих людей допомогти зібрати необхідну суму грошей, а саме 9300 гривень
За словами мами Павла, Валентини Григорівни, відгукнулося чимало небайдужих, яким вона щиро дякує та молитиме Бога за їх здоров'я. Але, на жаль, зібраних коштів не вистачило б. Проте їх використають на післяопераційний період.
Побратими Павла Хоменського з ГО «Рожищенське районне об’єднання учасників АТО» звернулися за допомогою до керівництва однієї з фірм Рожища. Керівництво підприємства оплатило вартість пластини Павлу Хоменському.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині будуватимуть нову залізницю
Сьогодні, 00:10
15 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Благодійники допомогли грошима на операцію волинському бійцю
14 березень, 23:05
Показали космічні фото луцького неба
14 березень, 22:36
Легендарна рота «Світязь»: історія звитяги
14 березень, 22:14