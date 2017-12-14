Україна успішно завершила переговори з Ryanair
Сьогодні, 13:17
Україна завершила переговори з однією із найбільших лоукост авіакомпаній Європи Ryanair.
Про це повідомив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, - інформує Урядовий портал.
«Є добра новина. Як мені повідомив Офіс інвестицій, Міністерство інфраструктури, аеропорт «Бориспіль» ефективно завершили перемовини з Ryanair. Аеропорт «Бориспіль» вводить нову систему розцінок. У авіакомпаній зростає колосальними темпами авіапотік, що має зменшити плату за перевезення. Плануємо, що перельоти для українців стануть дешевшими. Чекаємо, що до кінця тижня угода з Ryanair буде підписана», - сказав глава уряду.
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Про це повідомив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, - інформує Урядовий портал.
«Є добра новина. Як мені повідомив Офіс інвестицій, Міністерство інфраструктури, аеропорт «Бориспіль» ефективно завершили перемовини з Ryanair. Аеропорт «Бориспіль» вводить нову систему розцінок. У авіакомпаній зростає колосальними темпами авіапотік, що має зменшити плату за перевезення. Плануємо, що перельоти для українців стануть дешевшими. Чекаємо, що до кінця тижня угода з Ryanair буде підписана», - сказав глава уряду.
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