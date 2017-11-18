вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Дівчинку, яку біля луцької школи збила маршрутка, батьки забрали додому

Дівчинку, яку біля луцької школи збила маршрутка, батьки забрали додому
Батьки дівчинки, яку збили у Луцьку на проспекті Перемоги, відмовилися від госпіталізації дитини.

Про це розповів заступник головного лікаря обласної дитячої лікарні Ігор Дородних, - пише Волинь24.

Ігор Дородних розповів, що мама дівчинки забрала її додому і категорично не захотіла залишати дитину у лікарні.

Нагадаємо, в Луцьку, 22 березня, на проспекті Перемоги, неподалік від школи №5, маршрутка збила школярку, яка переходила дорогу. У дитини - закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ДТП, дитина, аварія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Завтра в Луцьк приїде Петро Порошенко. ОФІЦІЙНО
Хто і для чого «вбиває» рекламний бізнес у Луцьку
Нас знищують: луцькі підприємці благають відмінити скандальне рекламне рішення
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Сайт «From-UA» розмістив провокативну неправдиву інформацію щодо Руху «Справедливість», - заява партії*
Сьогодні, 16:41
Суддю звільнили за крадіжку чаю у крамниці
Сьогодні, 16:41
Дівчинку, яку біля луцької школи збила маршрутка, батьки забрали додому
Сьогодні, 16:26
ЗМІ повідомили, кого намагалися пограбувати «воютинські розбійники». ВІДЕО
Сьогодні, 16:12
На Волині райрада висловила недовіру голові РДА
Сьогодні, 16:08
Схожі новини
Поблизу луцької школи маршрутка збила дитину. ФОТО Поблизу луцької школи маршрутка збила дитину. ФОТО
Сьогодні, 12:03
У Луцьку на переході збили хлопчика. ДОПОВНЕНО У Луцьку на переході збили хлопчика. ДОПОВНЕНО
18 листопад, 2017, 10:53
Подробиці аварії, внаслідок якої травмувалася дитина Подробиці аварії, внаслідок якої травмувалася дитина
11 серпень, 2017, 10:04
У Луцьку на зебрі авто збило школяра У Луцьку на зебрі авто збило школяра
03 листопад, 2016, 16:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Синоптики повідомляють, що ночі в Україні будуть морозними
Сьогодні, 17:50
 0
Повідомили, коли Савченко обиратимуть запобіжний захід
Сьогодні, 17:37
 0
Волинського суддю покарають, бо не повідомив, що купив нерухомість
Сьогодні, 17:23
 0
Суд у справі бійців 51-ої знову перенесли через неявку свідків
Сьогодні, 17:01
 0
Луцька компанія створила сайт для відомого українського гурту
Сьогодні, 16:57
 0
Медіа
відео
1/8