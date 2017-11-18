Дівчинку, яку біля луцької школи збила маршрутка, батьки забрали додому
Сьогодні, 16:26
Батьки дівчинки, яку збили у Луцьку на проспекті Перемоги, відмовилися від госпіталізації дитини.
Про це розповів заступник головного лікаря обласної дитячої лікарні Ігор Дородних, - пише Волинь24.
Ігор Дородних розповів, що мама дівчинки забрала її додому і категорично не захотіла залишати дитину у лікарні.
Нагадаємо, в Луцьку, 22 березня, на проспекті Перемоги, неподалік від школи №5, маршрутка збила школярку, яка переходила дорогу. У дитини - закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку.
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Про це розповів заступник головного лікаря обласної дитячої лікарні Ігор Дородних, - пише Волинь24.
Ігор Дородних розповів, що мама дівчинки забрала її додому і категорично не захотіла залишати дитину у лікарні.
Нагадаємо, в Луцьку, 22 березня, на проспекті Перемоги, неподалік від школи №5, маршрутка збила школярку, яка переходила дорогу. У дитини - закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку.
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