Дівчинку, яку біля луцької школи збила маршрутка, батьки забрали додому





Про це розповів заступник головного лікаря обласної дитячої лікарні Ігор Дородних, - пише



Ігор Дородних розповів, що мама дівчинки забрала її додому і категорично не захотіла залишати дитину у лікарні.



Нагадаємо, в Луцьку, 22 березня, на проспекті Перемоги, неподалік від школи №5, маршрутка збила школярку, яка переходила дорогу. У дитини - закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Батьки дівчинки, яку збили у Луцьку на проспекті Перемоги, відмовилися від госпіталізації дитини.Про це розповів заступник головного лікаря обласної дитячої лікарні, - пише Волинь24 Ігор Дородних розповів, що мама дівчинки забрала її додому і категорично не захотіла залишати дитину у лікарні.Нагадаємо, в Луцьку, 22 березня, на проспекті Перемоги, неподалік від школи №5, маршрутка збила школярку, яка переходила дорогу. У дитини - закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку.

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