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Життя на межі: як працює ОТГ у 2 районах водночас

Життя на межі: як працює ОТГ у 2 районах водночас
На Волині – дві об’єднані територіальні громади, які утворилися на межі адміністративних районів.

Про це повідомляє ВРД НСТУ.

Нині на Волині є дві територіальні громади, які утворилися на межі районів. Аби провести вибори у своїх ОТГ, мешканцям 2 роки довелося чекати відповідного рішення народних депутатів.

Як нині живеться єдиною громадою у двох районах – у відеосюжеті.



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Теги: децентралізація, ОТГ
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