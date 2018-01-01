Життя на межі: як працює ОТГ у 2 районах водночас





Про це повідомляє ВРД НСТУ.



Нині на Волині є дві територіальні громади, які утворилися на межі районів. Аби провести вибори у своїх ОТГ, мешканцям 2 роки довелося чекати відповідного рішення народних депутатів.



Як нині живеться єдиною громадою у двох районах – у відеосюжеті.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині – дві об’єднані територіальні громади, які утворилися на межі адміністративних районів.Про це повідомляє ВРД НСТУ.Нині на Волині є дві територіальні громади, які утворилися на межі районів. Аби провести вибори у своїх ОТГ, мешканцям 2 роки довелося чекати відповідного рішення народних депутатів.Як нині живеться єдиною громадою у двох районах – у відеосюжеті.

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