Життя на межі: як працює ОТГ у 2 районах водночас
Сьогодні, 06:09
На Волині – дві об’єднані територіальні громади, які утворилися на межі адміністративних районів.
Про це повідомляє ВРД НСТУ.
Нині на Волині є дві територіальні громади, які утворилися на межі районів. Аби провести вибори у своїх ОТГ, мешканцям 2 роки довелося чекати відповідного рішення народних депутатів.
Як нині живеться єдиною громадою у двох районах – у відеосюжеті.
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Про це повідомляє ВРД НСТУ.
Нині на Волині є дві територіальні громади, які утворилися на межі районів. Аби провести вибори у своїх ОТГ, мешканцям 2 роки довелося чекати відповідного рішення народних депутатів.
Як нині живеться єдиною громадою у двох районах – у відеосюжеті.
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