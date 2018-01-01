БТРи, БМП та кунги: на Житомирщині продавали військову техніку через інтернет
Сьогодні, 11:44
Правоохоронці вилучили близько 200 одиниць військової спецтехніки та транспортних засобів, які продавалися біля Житомира через інтернет.
Обшуки тривали протягом двох тижнів, - повідомляє «Кореспондент» з посиланням на прес-службу Національної поліції.
У Новоград-Волинському районі Житомирської області розкрито схему розкрадання військової спецтехніки та транспортних засобів, які продавалися через інтернет. Як повідомляє прес-служба обласної поліції, вилучено майже 200 одиниць військової техніки, які були підготовлені до продажу.
«Обшуки тривали протягом двох тижнів... Серед виявленої техніки - БТРи, БМП, ЗІЛи, Урал, ГАЗ, кунги, причепи, автоцистерни, автовишки, тягачі з лебідками й інша техніка, в тому числі для транспортування людей по суші і на воді. Також вилучено значну кількість запчастин до неї, акумуляторні батареї, шини та інше", - зазначили правоохоронці.
За інформацією поліції, на ресурсах в мережі інтернет розміщено оголошення про продаж зазначеної техніки. Зараз правоохоронці перевіряють, чи перебуває техніка на відповідному обліку у військових частинах.
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Обшуки тривали протягом двох тижнів, - повідомляє «Кореспондент» з посиланням на прес-службу Національної поліції.
У Новоград-Волинському районі Житомирської області розкрито схему розкрадання військової спецтехніки та транспортних засобів, які продавалися через інтернет. Як повідомляє прес-служба обласної поліції, вилучено майже 200 одиниць військової техніки, які були підготовлені до продажу.
«Обшуки тривали протягом двох тижнів... Серед виявленої техніки - БТРи, БМП, ЗІЛи, Урал, ГАЗ, кунги, причепи, автоцистерни, автовишки, тягачі з лебідками й інша техніка, в тому числі для транспортування людей по суші і на воді. Також вилучено значну кількість запчастин до неї, акумуляторні батареї, шини та інше", - зазначили правоохоронці.
За інформацією поліції, на ресурсах в мережі інтернет розміщено оголошення про продаж зазначеної техніки. Зараз правоохоронці перевіряють, чи перебуває техніка на відповідному обліку у військових частинах.
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