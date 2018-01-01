вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На «Ягодині» виявили автомобіль з вмонтованим в підлогу складом цигарок. ФОТО

На «Ягодині» виявили автомобіль з вмонтованим в підлогу складом цигарок. ФОТО
Волинські митники на посту "Ягодин" під підлогою напівпричепа автомобіля виявили 1160 пачок цигарок загальною вартістю близько 30 тисяч гривень.

Про це повідомляє прес-служба Волинської митниці ДФС.

Відомо, що спеціалізований вантажний сідловий тягач DAF слідував у Республіку Польща «червоним коридором» з офіційно оформленим товаром.

Під час проходження контролю в пункті пропуску його водію, працівнику приватного транспортного підприємства, була надана можливість задекларувати товари, які переміщуються ним для особистих потреб. Проте він не вніс у декларацію жодних даних.
У ході повного митного огляду напівпричепа автомобіля в конструктивній порожнині передньої частини панелі підлоги за допомогою спеціальних технічних засобів було виявлено цигарки. Доступ до них був утруднений, адже водій для влаштування таємного складу перерізав дошки настилу та вмонтував у підлогу спеціальну ємність. Додатково фургон був наповнений законним експортом, що ускладнювало вилучення цигарок.

Як наслідок, за влаштування тайника у транспортному засобі, у водія тимчасово вилучено і цигарки, і напівпричеп марки «VAN НООL» 2004 року випуску. Його оцінили у близько 182 тисячі гривень.

За статтею 483 Митного кодексу України товар та транспортний засіб зі спеціально виготовленими тайниками підлягають конфіскації. Крім того, водій буде змушений сплатити штраф у розмірі 100 відсотків вартості цигарок.

У суд скеровали відповідний адміністративний позов.

На «Ягодині» виявили автомобіль з вмонтованим в підлогу складом цигарок. ФОТО
На «Ягодині» виявили автомобіль з вмонтованим в підлогу складом цигарок. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: цигарки, Ягодин, митниця, ДФС
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
СБУ відкрила справу щодо волинян, які їздили в Брянськ
Закликають допомогти безхатькові, який живе під сходами магазину у Луцьку
Військова прокуратура «дала спокій» бійцям волинської бригади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Куди піти у вихідні в Луцьку: 1-3 червня
Сьогодні, 10:00
На Волині зафіксували смерч. ВІДЕО
Сьогодні, 10:00
На «Ягодині» виявили автомобіль з вмонтованим в підлогу складом цигарок. ФОТО
Сьогодні, 09:56
У Луцьку та Цумані затримали автомобільних шахраїв. ФОТО
Сьогодні, 09:53
Серед білого дня: у Луцьку в жінки з рук вирвали рюкзак
Сьогодні, 09:36
Схожі новини
Волинські митники вилучили Lamborghini, якому «знизили» ціну. ФОТО Волинські митники вилучили Lamborghini, якому «знизили» ціну. ФОТО
30 травень, 12:21
У волинянина вилучили незадекларований човновий двигун. ФОТО У волинянина вилучили незадекларований човновий двигун. ФОТО
24 травень, 14:55
Волинські митники вилучили в чоловіка авто на єврономерах Волинські митники вилучили в чоловіка авто на єврономерах
18 травень, 11:01
На «Ягодині» затримали водія, який хотів перевезти у бампері цигарки. ФОТО На «Ягодині» затримали водія, який хотів перевезти у бампері цигарки. ФОТО
16 травень, 14:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині 6-річний хлопець потрапив у аварію
Сьогодні, 10:10
 0
Куди піти у вихідні в Луцьку: 1-3 червня
Сьогодні, 10:00
 0
На Волині зафіксували смерч. ВІДЕО
Сьогодні, 10:00
 0
На «Ягодині» виявили автомобіль з вмонтованим в підлогу складом цигарок. ФОТО
Сьогодні, 09:56
 0
У Луцьку та Цумані затримали автомобільних шахраїв. ФОТО
Сьогодні, 09:53
 0
Медіа
відео
1/8