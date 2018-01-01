На «Ягодині» виявили автомобіль з вмонтованим в підлогу складом цигарок. ФОТО
Сьогодні, 09:56
Волинські митники на посту "Ягодин" під підлогою напівпричепа автомобіля виявили 1160 пачок цигарок загальною вартістю близько 30 тисяч гривень.
Про це повідомляє прес-служба Волинської митниці ДФС.
Відомо, що спеціалізований вантажний сідловий тягач DAF слідував у Республіку Польща «червоним коридором» з офіційно оформленим товаром.
Під час проходження контролю в пункті пропуску його водію, працівнику приватного транспортного підприємства, була надана можливість задекларувати товари, які переміщуються ним для особистих потреб. Проте він не вніс у декларацію жодних даних.
У ході повного митного огляду напівпричепа автомобіля в конструктивній порожнині передньої частини панелі підлоги за допомогою спеціальних технічних засобів було виявлено цигарки. Доступ до них був утруднений, адже водій для влаштування таємного складу перерізав дошки настилу та вмонтував у підлогу спеціальну ємність. Додатково фургон був наповнений законним експортом, що ускладнювало вилучення цигарок.
Як наслідок, за влаштування тайника у транспортному засобі, у водія тимчасово вилучено і цигарки, і напівпричеп марки «VAN НООL» 2004 року випуску. Його оцінили у близько 182 тисячі гривень.
За статтею 483 Митного кодексу України товар та транспортний засіб зі спеціально виготовленими тайниками підлягають конфіскації. Крім того, водій буде змушений сплатити штраф у розмірі 100 відсотків вартості цигарок.
У суд скеровали відповідний адміністративний позов.
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Про це повідомляє прес-служба Волинської митниці ДФС.
Відомо, що спеціалізований вантажний сідловий тягач DAF слідував у Республіку Польща «червоним коридором» з офіційно оформленим товаром.
Під час проходження контролю в пункті пропуску його водію, працівнику приватного транспортного підприємства, була надана можливість задекларувати товари, які переміщуються ним для особистих потреб. Проте він не вніс у декларацію жодних даних.
У ході повного митного огляду напівпричепа автомобіля в конструктивній порожнині передньої частини панелі підлоги за допомогою спеціальних технічних засобів було виявлено цигарки. Доступ до них був утруднений, адже водій для влаштування таємного складу перерізав дошки настилу та вмонтував у підлогу спеціальну ємність. Додатково фургон був наповнений законним експортом, що ускладнювало вилучення цигарок.
Як наслідок, за влаштування тайника у транспортному засобі, у водія тимчасово вилучено і цигарки, і напівпричеп марки «VAN НООL» 2004 року випуску. Його оцінили у близько 182 тисячі гривень.
За статтею 483 Митного кодексу України товар та транспортний засіб зі спеціально виготовленими тайниками підлягають конфіскації. Крім того, водій буде змушений сплатити штраф у розмірі 100 відсотків вартості цигарок.
У суд скеровали відповідний адміністративний позов.
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