Автохами «окупували» пляжі озера Світязь. ФОТО





Про це пише



На адресу видання читач надіслав світлини берега озера Світязь (с. Світязь, урочище «Куточок рибалки»), де водії утворили стихійну автостоянку.



Видання зазначає, що це вже не перший такий випадок. Працівники Шацького національного природного парку демонтували старі паркани і шлагбауми, які відгороджували прибережну зону від дороги, а нові поки не встановили. Це й стало причиною «приозерного автохамства», яке, вочевидь, набирає обертів.



Паркуються в тіні дерев здебільшого власники авто, які гуляють на весіллі в закладах відпочинку через дорогу від озера.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Світязь автоандони паркують свої автомобілі просто на березі озера.Про це пише Район.Шацьк На адресу видання читач надіслав світлини берега озера Світязь (с. Світязь, урочище «Куточок рибалки»), де водії утворили стихійну автостоянку.Видання зазначає, що це вже не перший такий випадок. Працівники Шацького національного природного парку демонтували старі паркани і шлагбауми, які відгороджували прибережну зону від дороги, а нові поки не встановили. Це й стало причиною «приозерного автохамства», яке, вочевидь, набирає обертів.Паркуються в тіні дерев здебільшого власники авто, які гуляють на весіллі в закладах відпочинку через дорогу від озера.

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