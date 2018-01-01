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Автохами «окупували» пляжі озера Світязь. ФОТО

Автохами «окупували» пляжі озера Світязь. ФОТО
У селі Світязь автоандони паркують свої автомобілі просто на березі озера.

Про це пише Район.Шацьк.

На адресу видання читач надіслав світлини берега озера Світязь (с. Світязь, урочище «Куточок рибалки»), де водії утворили стихійну автостоянку.

Видання зазначає, що це вже не перший такий випадок. Працівники Шацького національного природного парку демонтували старі паркани і шлагбауми, які відгороджували прибережну зону від дороги, а нові поки не встановили. Це й стало причиною «приозерного автохамства», яке, вочевидь, набирає обертів.

Паркуються в тіні дерев здебільшого власники авто, які гуляють на весіллі в закладах відпочинку через дорогу від озера.

Автохами «окупували» пляжі озера Світязь. ФОТО
Автохами «окупували» пляжі озера Світязь. ФОТО

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Теги: автоандон, Світязь, озеро, автомобіль, автохам
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