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В пам’ять про Настусю Абрамчук: зібрані кошти спрямують на порятунок іншого життя

В пам’ять про Настусю Абрамчук: зібрані кошти спрямують на порятунок іншого життя
Волонтери з різних куточків світу приїхали до Ковеля, щоб підтримати батьків померлої Настусі Абрамчук і відвідати її могилу.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Настуся Абрамчук БИТВА ЗА ЖИТТЯ у Facebook.

"Перше, що шокувало - у Ковелі на початку кладовища є спеціальне місце для Дитячого Кладовища. Ціла територія ... Сотні дитячих облич дивляться на тебе з пам`ятників .. Це шок! Там і наша Настуся... Ми ніколи не думали, що стільки дітей помирає маленькими...
Ми плакали біля могили і не змогли втішитися ні молитвою ні добрими спогадами ...", - йдеться у дописі.

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Тож, волонтери вирішили не закривати сторінку "Настуся Абрамчук БИТВА ЗА ЖИТТЯ у Facebook" і надалі в пам’ять про Настусю, намагатися допомагати певним людям.

"Просимо поради у вас, друзі - МОЖЕ ЯК ПЕРЕЙМЕНУВАТИ СТОРІНКУ У ФБ?
Також, батьки і волонтери розглянули різні прохання про допомогу, вивчили і перевірили купу різних медичних документів і прийняли спільне і виважене рішення по передачі зібраних і невитрачених для Настусі коштів певній особі, якій дійсно можна реально врятувати життя цими грішми в пам’ять про нашу Настусю. Про це напишемо окремо..", - зазначається у повідомлені.

Ще волонтери наполягають, щоб виділити невеличку суму із зібраних коштів і купити путівку у відповідний санаторій мамі Світлані Абрамчук і братику Колі (4 роки). Вони впевнені, що сьогодні Світлані і Миколці потрібна допомога спеціалістів-психологів і неврологів. Адже мама не може оговтатись від втрати Настусі, а малому ставлять діагноз гіперактивність і підозрюють аутизм. Тож хлопчику необхідне обстеження лікарів.

Нагадаємо, дівчинка тривалий час вела боротьбу з онкозахворюванням. Попри те, що операція пройшла успішно і дитина пішла на поправку, Настуня підхопила інфекцію і довший час перебувала в реанімації. На жаль, 14 квітня її серце не витримало. О 04:30 воно зупинилося перший раз, його вдалося запустити, але через годину, воно зупинилося назавжди.
В пам’ять про Настусю Абрамчук: зібрані кошти спрямують на порятунок іншого життя
В пам’ять про Настусю Абрамчук: зібрані кошти спрямують на порятунок іншого життя
В пам’ять про Настусю Абрамчук: зібрані кошти спрямують на порятунок іншого життя

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Теги: Настя Абрамчук, волонтери, Ковель, спогади
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