У Луцьку ремонтують «світловий» фонтан. ФОТО
Сьогодні, 14:37
У Луцьку, на вулиці Лесі Українки, почали ремонтувати фонтан з підсвіткою.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав громадський діяч Олександр Кваша.
«Процес ремонту "фонтана з підсвіткою" здвинувся з мертвої точки», - пише активіст.
Олександр Кваша зазначив, що працівники пообіцяли відновити роботу фонтану за декілька днів.
«Тому усіх мешканців Луцька запрошую на вечірні посиденьки у центр міста до фонтану!» - пише лучанин.
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Про це на своїй сторінці у Facebook написав громадський діяч Олександр Кваша.
«Процес ремонту "фонтана з підсвіткою" здвинувся з мертвої точки», - пише активіст.
Олександр Кваша зазначив, що працівники пообіцяли відновити роботу фонтану за декілька днів.
«Тому усіх мешканців Луцька запрошую на вечірні посиденьки у центр міста до фонтану!» - пише лучанин.
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