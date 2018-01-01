У Луцьку ремонтують «світловий» фонтан. ФОТО





Про це на своїй сторінці у Facebook написав громадський діяч Олександр Кваша.



«Процес ремонту "фонтана з підсвіткою" здвинувся з мертвої точки», - пише активіст.



Олександр Кваша зазначив, що працівники пообіцяли відновити роботу фонтану за декілька днів.



«Тому усіх мешканців Луцька запрошую на вечірні посиденьки у центр міста до фонтану!» - пише лучанин.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку, на вулиці Лесі Українки, почали ремонтувати фонтан з підсвіткою.Про це на своїй сторінці у Facebook написав громадський діяч«Процес ремонту "фонтана з підсвіткою" здвинувся з мертвої точки», - пише активіст.Олександр Кваша зазначив, що працівники пообіцяли відновити роботу фонтану за декілька днів.«Тому усіх мешканців Луцька запрошую на вечірні посиденьки у центр міста до фонтану!» - пише лучанин.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію