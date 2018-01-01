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У Луцьку ремонтують «світловий» фонтан. ФОТО

У Луцьку ремонтують «світловий» фонтан. ФОТО
У Луцьку, на вулиці Лесі Українки, почали ремонтувати фонтан з підсвіткою.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав громадський діяч Олександр Кваша.

«Процес ремонту "фонтана з підсвіткою" здвинувся з мертвої точки», - пише активіст.

Олександр Кваша зазначив, що працівники пообіцяли відновити роботу фонтану за декілька днів.

«Тому усіх мешканців Луцька запрошую на вечірні посиденьки у центр міста до фонтану!» - пише лучанин.

У Луцьку ремонтують «світловий» фонтан. ФОТО
У Луцьку ремонтують «світловий» фонтан. ФОТО
У Луцьку ремонтують «світловий» фонтан. ФОТО

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Теги: ремонт, фонтан, благоустрій, Луцьк
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