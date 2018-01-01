вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

12 червня на Волині: гортаючи календар

12 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження в українського композитора, диригента, баяніста, лучанина за походженням Володимира Рунчака (на фото).

Також 12 червня день народження святкує актор Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру, заслужений артист України Олександр Пуц, телеведуча Галина Старцева.

Вітаємо їх зі святом, бажаємо міцного здоров'я, довголіття і невичерпної творчої наснаги.

Сьогодні – День працівника фондового ринку України.

У цей день 2002 року головою Волинської облдержадміністрації став Анатолій Француз. Він змінив на цій посаді Бориса Клімчука.

Клімчук же після цього став радником Президента України, а згодом – Надзвичайним та Повноважним Послом України в Литовській Республіці.

Француз пробув губернатором Волині до початку 2005 року. З приходом на посаду Президента Віктора Ющенка головою Волинської ОДА став Володимир Бондар.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: календар ВолиньPost, історія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Спекотні вихідні: де і за скільки відпочити на Шацьких озерах. ФОТО
Середньовічні сукні, лицарські обладунки і давні забави: «Князівський бенкет» у Луцьку. ФОТО
Водія «Аверса», який судився проти патрульної, визнали винним
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В очікуванні штрафів: лучани скуповують індивідуальні смітники
Сьогодні, 00:20
12 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Унікальне фото: німці підірвали древній костел на Волині
11 червень, 23:25
У маршрутці на Волині у спеку включили опалення
11 червень, 22:51
Волинь отримає 730 тисяч євро на пожежну безпеку
11 червень, 22:19
Схожі новини
11 червня на Волині: гортаючи календар 11 червня на Волині: гортаючи календар
11 червень, 00:00
10 червня на Волині: гортаючи календар 10 червня на Волині: гортаючи календар
10 червень, 00:00
9 червня на Волині: гортаючи календар 9 червня на Волині: гортаючи календар
09 червень, 00:00
8 червня на Волині: гортаючи календар 8 червня на Волині: гортаючи календар
08 червень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В очікуванні штрафів: лучани скуповують індивідуальні смітники
Сьогодні, 00:20
 0
Добивали багнетами: трагедія ромів на Волині
Сьогодні, 00:10
 0
12 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Унікальне фото: німці підірвали древній костел на Волині
11 червень, 23:25
 0
У маршрутці на Волині у спеку включили опалення
11 червень, 22:51
 0
Медіа
відео
1/8