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У Луцьку муніципали продовжують зносити «незаконні» гаражі. ФОТО

У Луцьку муніципали продовжують зносити «незаконні» гаражі. ФОТО
У Луцьку інспектори муніципальної варти продовжують зносити незаконно встановлені конструкції.

Про пише прес-служба муніципальної варти у Facebook.

Гаражі розміщувалися без правовстановлюючих та дозвільних документів по вулицях Кооперативній, 3 та І. Франка між будинками 20 та 20а. Люди встановили їх самовільно і впродовж багатьох років використовували в своїх цілях.

Інспектори здійснили демонтажні роботи відповідно до рішень виконавчого комітету Луцької міської ради.

Власники металевих конструкцій, повинні були впродовж п’яти днів з дати ухвалення рішення демонтувати їх за власний рахунок, однак цього не зробили. Тепер ці гаражі демонтували інспектори департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.

У Луцьку муніципали продовжують зносити «незаконні» гаражі. ФОТО
У Луцьку муніципали продовжують зносити «незаконні» гаражі. ФОТО
У Луцьку муніципали продовжують зносити «незаконні» гаражі. ФОТО
У Луцьку муніципали продовжують зносити «незаконні» гаражі. ФОТО
У Луцьку муніципали продовжують зносити «незаконні» гаражі. ФОТО
У Луцьку муніципали продовжують зносити «незаконні» гаражі. ФОТО
У Луцьку муніципали продовжують зносити «незаконні» гаражі. ФОТО
У Луцьку муніципали продовжують зносити «незаконні» гаражі. ФОТО
У Луцьку муніципали продовжують зносити «незаконні» гаражі. ФОТО
У Луцьку муніципали продовжують зносити «незаконні» гаражі. ФОТО

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Теги: муніципали, благоустрій
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