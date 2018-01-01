У Луцьку муніципали продовжують зносити «незаконні» гаражі. ФОТО
Сьогодні, 10:51
У Луцьку інспектори муніципальної варти продовжують зносити незаконно встановлені конструкції.
Про пише прес-служба муніципальної варти у Facebook.
Гаражі розміщувалися без правовстановлюючих та дозвільних документів по вулицях Кооперативній, 3 та І. Франка між будинками 20 та 20а. Люди встановили їх самовільно і впродовж багатьох років використовували в своїх цілях.
Інспектори здійснили демонтажні роботи відповідно до рішень виконавчого комітету Луцької міської ради.
Власники металевих конструкцій, повинні були впродовж п’яти днів з дати ухвалення рішення демонтувати їх за власний рахунок, однак цього не зробили. Тепер ці гаражі демонтували інспектори департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.
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Про пише прес-служба муніципальної варти у Facebook.
Гаражі розміщувалися без правовстановлюючих та дозвільних документів по вулицях Кооперативній, 3 та І. Франка між будинками 20 та 20а. Люди встановили їх самовільно і впродовж багатьох років використовували в своїх цілях.
Інспектори здійснили демонтажні роботи відповідно до рішень виконавчого комітету Луцької міської ради.
Власники металевих конструкцій, повинні були впродовж п’яти днів з дати ухвалення рішення демонтувати їх за власний рахунок, однак цього не зробили. Тепер ці гаражі демонтували інспектори департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.
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