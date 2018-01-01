Небезпечні пляжі Волині. Перелік
Сьогодні, 21:56
Центр громадського здоров’я МОЗ України опублікував інтерактивну карту нерекомендованих для купання пляжів та рекреаційних зон України.
До переліку потрапили і 7 рекреаційних зон на Волині. Якість води у межах цих пляжів і рекреаційних зон не відповідає стандарту на мікробне забруднення за індексом ЛКП (лактопозитивні кишкові палички).
Перелік:
Луцьк, Центральний пляж, річка Стир – не відповідає (ЛКП 7600 при нормі 5000)
Луцьк, пляж «Теремно», річка Сапалаївка – не відповідає (ЛКП 23000 при нормі 5000)
Локачі, рекреаційна зона, ставок – не відповідає (ЛКП 23800 при нормі 5000)
Село Соловичі, озеро Велище – не відповідає (ЛКП 70000 при нормі 5000)
Село Уховецьк, пляж ПЗОіВ «Оберіг», озеро Ухове – не відповідає (ЛКП 23000 при нормі 5000)
Ковель, рекреаційна зона , річка Турія водосховище – не відповідає (ЛКП 13000 при нормі 5000)
Ковель, міський пляж – не відповідає (ЛКП 13000 при нормі 5000)
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До переліку потрапили і 7 рекреаційних зон на Волині. Якість води у межах цих пляжів і рекреаційних зон не відповідає стандарту на мікробне забруднення за індексом ЛКП (лактопозитивні кишкові палички).
Перелік:
Луцьк, Центральний пляж, річка Стир – не відповідає (ЛКП 7600 при нормі 5000)
Луцьк, пляж «Теремно», річка Сапалаївка – не відповідає (ЛКП 23000 при нормі 5000)
Локачі, рекреаційна зона, ставок – не відповідає (ЛКП 23800 при нормі 5000)
Село Соловичі, озеро Велище – не відповідає (ЛКП 70000 при нормі 5000)
Село Уховецьк, пляж ПЗОіВ «Оберіг», озеро Ухове – не відповідає (ЛКП 23000 при нормі 5000)
Ковель, рекреаційна зона , річка Турія водосховище – не відповідає (ЛКП 13000 при нормі 5000)
Ковель, міський пляж – не відповідає (ЛКП 13000 при нормі 5000)
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