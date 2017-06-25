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Луцький підприємець знайшов гранату на власному авто

Луцький підприємець знайшов гранату на власному авто
У Луцьку підприємець Олег Нежур знайшов на дверній ручці свого автомобіля Volkswagen Touareg предмет, схожий на гранату Ф1.

Таку знахідку чоловік виявив біля приміщення клубу «ХХІ століття» на проспекті Молоді увечері 14 червня, – інформує інтернет-видання Волинь24.

На місце події викликали поліцію і піротехніків.

Згодом стало відомо, що граната – учбова, адже на одній з її сторін написана буква «У».

«Граната перероблена з бойової в учбову. Виплавлена всередині, запальник відпрацьований», - прокоментував піротехнік.


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Теги: граната, Луцьк
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