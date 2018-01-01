«Заткни рот», - у луцькій маршрутці поскандалили водій і пасажирка
Сьогодні, 12:52
У Луцьку пасажирка маршрутки №11 зробила зауваження водієві, на що він їй відповів лайкою.
Про це у Facebook написала пасажирка Ніна Пахомюк.
"Чергове європейське обслуговування у маршрутних автобусах: о 10.03 під'їжджають до зупинки "Готель "Україна" маршрутки №28 і перед нею на зупинці, де паркуються тролейбуси, за два метри від тротуару паркується маршрутка №11. Оскільки обидві маршрутки їдуть в сторону ЛПЗ, починаються перегони - водій 11-ки різко набирає швидкість і повертає на вул Б. Хмельницького", - пише жінка.
За словами жінки, цей час вулицю пересікає легковий автомобіль, який не зміг зреагувати, що маршрутка так різко набере велику швидкість.
"Водій маршрутки різко гальмує, я починаю літати по салону, падаю на сидіння, де сидять маленькі діти. При цьому роблю зауваження водію, що не потрібно так різко рушати, коли люди щойно зайшли в салон. На це чую відповідь, що його підрізав легковий автомобіль, хоча все було з точністю до навпаки - це він мало не спричинив аварію, втікаючи від маршрутки №28", - пояснює обурена пасажирка.
"Я попросила адекватно реагувати на мої слова, тому що пасажири після таких поїздок травмуються, а потім довго лікуються, на що отримала відповідь: "Заткни рот!". Я доїхала до кінцевої зупинки, підійшла до водія і попросила назвати своє прізвище та ім'я, на що почула відповідь: "Кінцева зупинка". Питаю другий раз про прізвище, водій у відповідь закриває двері, різко розвертається, минає місце відстою і на швидкості летить до наступної зупинки. На мою пропозицію визвати поліцію, єхидно відповів: "Визивай, може тобі поможуть", - каже Ніна.
Жінка каже, що вийшла з маршрутки, при цьому попередивши пасажирів, щоб були обережні.
"Тому що за кермом неадекватний водій, на що почула у відповідь від водія купу лайна. Бог йому суддя, але шкода, що від цієї особи залежить життя пасажирів. А рот, думаю, йому має заткнути перевізник - АТП -1", - йдеться у дописі.
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Про це у Facebook написала пасажирка Ніна Пахомюк.
"Чергове європейське обслуговування у маршрутних автобусах: о 10.03 під'їжджають до зупинки "Готель "Україна" маршрутки №28 і перед нею на зупинці, де паркуються тролейбуси, за два метри від тротуару паркується маршрутка №11. Оскільки обидві маршрутки їдуть в сторону ЛПЗ, починаються перегони - водій 11-ки різко набирає швидкість і повертає на вул Б. Хмельницького", - пише жінка.
За словами жінки, цей час вулицю пересікає легковий автомобіль, який не зміг зреагувати, що маршрутка так різко набере велику швидкість.
"Водій маршрутки різко гальмує, я починаю літати по салону, падаю на сидіння, де сидять маленькі діти. При цьому роблю зауваження водію, що не потрібно так різко рушати, коли люди щойно зайшли в салон. На це чую відповідь, що його підрізав легковий автомобіль, хоча все було з точністю до навпаки - це він мало не спричинив аварію, втікаючи від маршрутки №28", - пояснює обурена пасажирка.
"Я попросила адекватно реагувати на мої слова, тому що пасажири після таких поїздок травмуються, а потім довго лікуються, на що отримала відповідь: "Заткни рот!". Я доїхала до кінцевої зупинки, підійшла до водія і попросила назвати своє прізвище та ім'я, на що почула відповідь: "Кінцева зупинка". Питаю другий раз про прізвище, водій у відповідь закриває двері, різко розвертається, минає місце відстою і на швидкості летить до наступної зупинки. На мою пропозицію визвати поліцію, єхидно відповів: "Визивай, може тобі поможуть", - каже Ніна.
Жінка каже, що вийшла з маршрутки, при цьому попередивши пасажирів, щоб були обережні.
"Тому що за кермом неадекватний водій, на що почула у відповідь від водія купу лайна. Бог йому суддя, але шкода, що від цієї особи залежить життя пасажирів. А рот, думаю, йому має заткнути перевізник - АТП -1", - йдеться у дописі.
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