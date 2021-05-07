Провідна неділя: як курсуватиме транспорт у Луцькій громаді





Про це розповів Віктор Главічка.



Тролейбуси виїжджатимуть на міський цвинтар із Київського майдану.



"Кількість транспорту, який курсує до міського кладовища, це автобусний маршрут № 3 збільшено кількість одиниць транспорту. Вісім автобусів типу МАН працює", – зазначив керівник відділу транспорту. Також, зі слів Віктора Главічки, на цьому маршруті у Провідну неділю додадуть ще дві-три одиниці транспорту для перевезення пасажирів.



Прибирати волинянам на кладовищах наразі допомагають працівники комунального підприємства "Луцький спецкомбінат".



Як розповів директор комунального підприємства Василь Цетнар, працівники вже почистили від трави та бур’янів 40 кладовищ, які входять в Луцьку територіальну громаду. А це - майже 100 гектарів площі, додав Цетнар.



"Там, де відбулися провідні неділі, то ми вже прибрали ті кладовища – Володимирське, Потебні. І сільські кладовища ми прибираємо", – зазначив Василь Цетнар. Усе зібране сміття комунальники вивозять на сміттєзвалище у Брище.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Провідну неділю в Луцькій громаді курсуватимуть 90 автобусів і 30 тролейбусів. Окремий транспорт їздитиме до кладовища в село Гаразджа.Про це розповів Суспільному керівник відділу транспорту міськрадиТролейбуси виїжджатимуть на міський цвинтар із Київського майдану."Кількість транспорту, який курсує до міського кладовища, це автобусний маршрут № 3 збільшено кількість одиниць транспорту. Вісім автобусів типу МАН працює", – зазначив керівник відділу транспорту. Також, зі слів Віктора Главічки, на цьому маршруті у Провідну неділю додадуть ще дві-три одиниці транспорту для перевезення пасажирів.Прибирати волинянам на кладовищах наразі допомагають працівники комунального підприємства "Луцький спецкомбінат".Як розповів директор комунального підприємства, працівники вже почистили від трави та бур’янів 40 кладовищ, які входять в Луцьку територіальну громаду. А це - майже 100 гектарів площі, додав Цетнар."Там, де відбулися провідні неділі, то ми вже прибрали ті кладовища – Володимирське, Потебні. І сільські кладовища ми прибираємо", – зазначив Василь Цетнар. Усе зібране сміття комунальники вивозять на сміттєзвалище у Брище.

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