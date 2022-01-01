На півдні Росії готують бомбосховища

Микола Патрушев заявив, що в південних регіонах Росії потрібно забезпечити надійну роботу системи екстреного сповіщення населення та привести у належний стан бомбосховища.



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«Прошу забезпечити надійне функціонування комплексної системи екстреного оповіщення населення за загрози виникнення надзвичайних ситуацій. Необхідно повсюдно привести захисні споруди цивільної оборони у належний стан, виключити випадки незаконного вибуття таких об'єктів із федеральної власності», — сказав Патрушев.



Він також вважає, що серед важливих завдань також має бути зміцнення матеріально-технічної бази та комплектування кадрами відомств та організацій, які забезпечують хімічну та біологічну безпеку.



Зуважимо, Подоляк припускає, що військові склади і нафтобази у прикордонних районах Росії вибухатимуть дедалі частіше.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Секретар ради безпеки РФзаявив, що в південних регіонах Росії потрібно забезпечити надійну роботу системи екстреного сповіщення населення та привести у належний стан бомбосховища.Про це інформує "Громадське" з посиланням на російський ТАСС.«Прошу забезпечити надійне функціонування комплексної системи екстреного оповіщення населення за загрози виникнення надзвичайних ситуацій. Необхідно повсюдно привести захисні споруди цивільної оборони у належний стан, виключити випадки незаконного вибуття таких об'єктів із федеральної власності», — сказав Патрушев.Він також вважає, що серед важливих завдань також має бути зміцнення матеріально-технічної бази та комплектування кадрами відомств та організацій, які забезпечують хімічну та біологічну безпеку.Зуважимо,

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