На півдні Росії готують бомбосховища

На півдні Росії готують бомбосховища
Секретар ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив, що в південних регіонах Росії потрібно забезпечити надійну роботу системи екстреного сповіщення населення та привести у належний стан бомбосховища.

Про це інформує "Громадське" з посиланням на російський ТАСС.

«Прошу забезпечити надійне функціонування комплексної системи екстреного оповіщення населення за загрози виникнення надзвичайних ситуацій. Необхідно повсюдно привести захисні споруди цивільної оборони у належний стан, виключити випадки незаконного вибуття таких об'єктів із федеральної власності», — сказав Патрушев.

Він також вважає, що серед важливих завдань також має бути зміцнення матеріально-технічної бази та комплектування кадрами відомств та організацій, які забезпечують хімічну та біологічну безпеку.

Зуважимо, Подоляк припускає, що військові склади і нафтобази у прикордонних районах Росії вибухатимуть дедалі частіше.

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Теги: Війна, Росія, бомбосховище, Микола Патрушев
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