На півдні Росії готують бомбосховища
Сьогодні, 04:20
Секретар ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив, що в південних регіонах Росії потрібно забезпечити надійну роботу системи екстреного сповіщення населення та привести у належний стан бомбосховища.
Про це інформує "Громадське" з посиланням на російський ТАСС.
«Прошу забезпечити надійне функціонування комплексної системи екстреного оповіщення населення за загрози виникнення надзвичайних ситуацій. Необхідно повсюдно привести захисні споруди цивільної оборони у належний стан, виключити випадки незаконного вибуття таких об'єктів із федеральної власності», — сказав Патрушев.
Він також вважає, що серед важливих завдань також має бути зміцнення матеріально-технічної бази та комплектування кадрами відомств та організацій, які забезпечують хімічну та біологічну безпеку.
Зуважимо, Подоляк припускає, що військові склади і нафтобази у прикордонних районах Росії вибухатимуть дедалі частіше.
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Про це інформує "Громадське" з посиланням на російський ТАСС.
«Прошу забезпечити надійне функціонування комплексної системи екстреного оповіщення населення за загрози виникнення надзвичайних ситуацій. Необхідно повсюдно привести захисні споруди цивільної оборони у належний стан, виключити випадки незаконного вибуття таких об'єктів із федеральної власності», — сказав Патрушев.
Він також вважає, що серед важливих завдань також має бути зміцнення матеріально-технічної бази та комплектування кадрами відомств та організацій, які забезпечують хімічну та біологічну безпеку.
Зуважимо, Подоляк припускає, що військові склади і нафтобази у прикордонних районах Росії вибухатимуть дедалі частіше.
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