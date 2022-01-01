Подоляк припускає, що військові склади і нафтобази у прикордонних районах Росії вибухатимуть дедалі частіше

Михайло Подоляк припускає, що найближчим часом «демілітаризація» прикордонних з Україною регіонів РФ триватиме, а її темпи зростатимуть.



Про це він сказав в ефірі телемарафону,



«Інтенсивність війни дуже висока. Кінця вторгнення поки що не бачимо. Така інтенсивність конфлікту точно відбиватиметься на прикордонних районах РФ. Там зростатимуть панічні настрої, вибухатимуть склади», — сказав радник глави ОП.



За словами Подоляка, «ці склади та бази паливно-мастильних матеріалів, що вибухатимуть, стануть борговими виплатами, які РФ починає платити за війну».



«Демілітаризація прикордонних районів РФ зростатиме, і в росіян виникатиме питання, що вони роблять в Україні? Чому вони два місяці вбивають людей і яку ціну готові заплатити?» — сказав Подоляк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Радник голови Офісу президента Україниприпускає, що найближчим часом «демілітаризація» прикордонних з Україною регіонів РФ триватиме, а її темпи зростатимуть.Про це він сказав в ефірі телемарафону, передає "Громадське".«Інтенсивність війни дуже висока. Кінця вторгнення поки що не бачимо. Така інтенсивність конфлікту точно відбиватиметься на прикордонних районах РФ. Там зростатимуть панічні настрої, вибухатимуть склади», — сказав радник глави ОП.За словами Подоляка, «ці склади та бази паливно-мастильних матеріалів, що вибухатимуть, стануть борговими виплатами, які РФ починає платити за війну».«Демілітаризація прикордонних районів РФ зростатиме, і в росіян виникатиме питання, що вони роблять в Україні? Чому вони два місяці вбивають людей і яку ціну готові заплатити?» — сказав Подоляк.

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