28 квітня на Волині: гортаючи календар

28 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 28 квітня, Всесвітній день охорони праці, а віряни вшановують пам'ять мучеників Аристарха, Пудa і Трохима.

День народження 28 квітня святкують репортер Інформаційного агентства Волинські Новини Юлія Малєєва (на фото) та журналіст Юлія Остапович. Вітаємо їх з цим святом. Бажаємо здоров’я, радості від життя й достатку.

У середу, 28 квітня, іменини відзначають власники таких імен:

Андрій, Петро, Павло, Анастасія, Віктор, Аристарх, Кіндрат, Савва, Василина, Трофим, Зосима та Лук'ян. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

На Волині 28 квітня у різні роки відбулися такі події:

- 28 квітня 1981 року було створене Волинське відділення товариства «Україна».

- У цей день 2010-го рішенням Луцької міської ради «Луцьку музичну школу №1» перейменували на «Луцьку музичну школу №1 імена Фредеріка Шопена».

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

• Не можна сваритись, лаятись та ображати когось;
• Не можна займатись важкою фізичною працею;
• Не можна виходити з дому без потреби;
• Не можна вживати жирну та шкідливу їжу;
• Не можна пити алкоголь;
• Не можна ходити вранці по росі.

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Теги: День народження, Луцьк, Волинь, 28 квітня
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