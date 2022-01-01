В Одесі над морем збили ворожий безпілотник





Про це інформує Одеська міськрада



Оперативне командування "Південь" повідомило, що сили ППО збили над морем ворожий БПЛА-розвідник.



Відтак, ворожі сили продовжують повітряну розвідку у приморських регіонах. Таким чином росіяни визначають, куди завдавати ударів ракетами.



"Ворог продовжує повітряну розвідку з метою подальшого нанесення ракетних ударів. Силами ППО над морем збито ворожий БПЛА-розвідник", – йдеться в повідомленні.



Ймовірно, саме цей звук могли чути мешканці Одещини та Миколаївщини.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Пізно ввечері 27 квітня в Одеській та Миколаївській областях було чутно вибух. Українські захисники збили ворожий російський безпілотник.Про це інформує Одеська міськрадаОперативне командування "Південь" повідомило, що сили ППО збили над морем ворожий БПЛА-розвідник.Відтак, ворожі сили продовжують повітряну розвідку у приморських регіонах. Таким чином росіяни визначають, куди завдавати ударів ракетами."Ворог продовжує повітряну розвідку з метою подальшого нанесення ракетних ударів. Силами ППО над морем збито ворожий БПЛА-розвідник", – йдеться в повідомленні.Ймовірно, саме цей звук могли чути мешканці Одещини та Миколаївщини.

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