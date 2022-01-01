В Одесі над морем збили ворожий безпілотник

В Одесі над морем збили ворожий безпілотник
Пізно ввечері 27 квітня в Одеській та Миколаївській областях було чутно вибух. Українські захисники збили ворожий російський безпілотник.

Про це інформує Одеська міськрада

Оперативне командування "Південь" повідомило, що сили ППО збили над морем ворожий БПЛА-розвідник.

Відтак, ворожі сили продовжують повітряну розвідку у приморських регіонах. Таким чином росіяни визначають, куди завдавати ударів ракетами.

"Ворог продовжує повітряну розвідку з метою подальшого нанесення ракетних ударів. Силами ППО над морем збито ворожий БПЛА-розвідник", – йдеться в повідомленні.

Ймовірно, саме цей звук могли чути мешканці Одещини та Миколаївщини.

Головне фото ілюстративне

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Теги: Одеса, вибухи, війна, безпілотник РФ, втрати ворога
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