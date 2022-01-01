В Одесі над морем збили ворожий безпілотник
Сьогодні, 01:07
Пізно ввечері 27 квітня в Одеській та Миколаївській областях було чутно вибух. Українські захисники збили ворожий російський безпілотник.
Про це інформує Одеська міськрада
Оперативне командування "Південь" повідомило, що сили ППО збили над морем ворожий БПЛА-розвідник.
Відтак, ворожі сили продовжують повітряну розвідку у приморських регіонах. Таким чином росіяни визначають, куди завдавати ударів ракетами.
"Ворог продовжує повітряну розвідку з метою подальшого нанесення ракетних ударів. Силами ППО над морем збито ворожий БПЛА-розвідник", – йдеться в повідомленні.
Ймовірно, саме цей звук могли чути мешканці Одещини та Миколаївщини.
Головне фото ілюстративне
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Про це інформує Одеська міськрада
Оперативне командування "Південь" повідомило, що сили ППО збили над морем ворожий БПЛА-розвідник.
Відтак, ворожі сили продовжують повітряну розвідку у приморських регіонах. Таким чином росіяни визначають, куди завдавати ударів ракетами.
"Ворог продовжує повітряну розвідку з метою подальшого нанесення ракетних ударів. Силами ППО над морем збито ворожий БПЛА-розвідник", – йдеться в повідомленні.
Ймовірно, саме цей звук могли чути мешканці Одещини та Миколаївщини.
Головне фото ілюстративне
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