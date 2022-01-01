Макрона офіційно оголосили президентом Франції

Лоран Фабіус сьогодні офіційно оголосив Еммануеля Макрона президентом Республіки, оскільки під час другого туру президентських виборів він отримав абсолютну більшість голосів - 58,55%.



Про це повідомляє телеканал BFMTV,



Фабіус зазначив, що Конституційна рада провела перепис та контрольні дії. За його словами, на 48 виборчих дільницях були зафіксовані порушення, внаслідок чого було скасовано 20 594 голоси, або 0,06% голосів.



«Загалом правила виборчого процесу були дотримані», – сказав Фабіус.



Він уточнив, що із 48 752 339 зареєстрованих виборців проголосувало 35 096 478, тобто кількість тих, хто утримався від голосування, становить 28,01%. Це, за словами Фабіуса, є другим найвищим показником під час П’ятої Республіки у другому турі президентських виборів.



При цьому, Конституційна рада нарахувала 2 333 904 пустих бюлетенів, в результаті чого кількість поданих за кандидатів бюлетенів зменшилася до 32 057 325 голосів. З них 18 768 639 дісталося Макрону (58,55%), відповідно, 13 288 686 - Ле Пен (41,45%).



«Еммануель Макрон отримав абсолютну більшість поданих голосів, Конституційна рада 27 квітня 2022 року проголошує пана Еммануеля Макрона обраним президентом Республіки», - оголосив Фабіус, вказавши, що мандат новообраного президента почнеться з опівночі 14 травня 2022 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Конституційної ради Франціїсьогодні офіційно оголосивпрезидентом Республіки, оскільки під час другого туру президентських виборів він отримав абсолютну більшість голосів - 58,55%.Про це повідомляє телеканал BFMTV, передає ТСН.Фабіус зазначив, що Конституційна рада провела перепис та контрольні дії. За його словами, на 48 виборчих дільницях були зафіксовані порушення, внаслідок чого було скасовано 20 594 голоси, або 0,06% голосів.«Загалом правила виборчого процесу були дотримані», – сказав Фабіус.Він уточнив, що із 48 752 339 зареєстрованих виборців проголосувало 35 096 478, тобто кількість тих, хто утримався від голосування, становить 28,01%. Це, за словами Фабіуса, є другим найвищим показником під час П’ятої Республіки у другому турі президентських виборів.При цьому, Конституційна рада нарахувала 2 333 904 пустих бюлетенів, в результаті чого кількість поданих за кандидатів бюлетенів зменшилася до 32 057 325 голосів. З них 18 768 639 дісталося Макрону (58,55%), відповідно, 13 288 686 -(41,45%).«Еммануель Макрон отримав абсолютну більшість поданих голосів, Конституційна рада 27 квітня 2022 року проголошує пана Еммануеля Макрона обраним президентом Республіки», - оголосив Фабіус, вказавши, що мандат новообраного президента почнеться з опівночі 14 травня 2022 року.

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